Akkuyu’da işçiler kapıda kaldı

Mersin’de yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali’nin yüklenici firmalarından IC İçtaş firması işçilere zorunlu izin verdi. Şirketin avukatı ile, giriş kapısına giderek içeriye girmek isteyen işçiler, kartları okunmayınca kapıda kaldı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Gülnar İlçesi Büyükeceli mevkiinde yapımı sürmekte olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin en büyük yüklenici firmalarından olan ve henüz bir hafta önce son reaktör olan 4. reaktörün temelini büyük bir törenle atan IC İçtaş firması işçilere zorunlu izin verdi.

Şirketin avukatı ile giriş kapısına giderek içeriye girmek isteyen işçiler kartları okunmayınca kapıda kaldı.

AVUKAT TESPİT YAPTI

Verilen zorunlu izin nedeniyle firmaya bağlı olarak çalışan 7 bin işçi, valizlerini alarak memleketlerinin yolunu tutarken, IC İçtaş avukatı Akkuyu Nükleer Santral giriş kapısına delil tespiti için gitti. İki işçi art arda kapıdaki sistemden kartları okutup içeriye girmek istedi.

Bu sırada, şirketin avukatı ise cep telefonu ile çekim yaptı. Bu sırada güvenlik elamanları, çekim yasak olduğunu söyleyerek kendisine engel olmak istedi.

Avukat ise “Evet şu anda deniyoruz kartın basıp basmadığıyla ilgili, çekim yapıyoruz” dedi.

Özel güvenlik elemanının çekim yapmasının yasak olduğunu uyardığı kadın avukat, “Çekmek zorundayız, çünkü delil niteliği taşıyor” diye yanıt vermesi dikkat çekti. Söz konusu görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

Firmanın 5 Ağustos’a kadar izin verdiği belirtilen işçilerin çoğunluğu dün sabah erken saatlerden itibaren şantiyelerden ayrılmaya başladı.

İşçilerin toplu halde ayrılmalarıyla birlikte Büyükeceli ve Anamur-Mersin karayolunda hareketlilik yaşandı.

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