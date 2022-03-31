AKP döneminde durdurulan Rumelihisarüstü- Aşiyan hattında tren raylarla buluştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2018’de bütçe yetersizliği nedeniyle durdurulan Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı’nda çalışacak vagonları raylarla buluşturdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Rumelihisarüstü – Aşiyan Füniküler Hattı'nın yapımına, 21 Haziran 2017 tarihinde başladı.

800 metre uzunluğundaki hattın çalışmaları, bütçe yetersizliği nedeniyle 2018 yılı sonunda, yüzde 23 seviyesinde iken; araç ve füniküler elektromekanik sistemi imalatlarına hiç başlanılmadan durduruldu.

Yeni İBB yönetimi Haziran 2020'de öz kaynak bütçe planlaması yaparak, hattaki imalatları yeniden başlattı. Gerçekleştirilen hızlı çalışmalarla hat, bitme noktasına getirildi.

“FİRMA KONKORDOTO İLAN ETMİŞTİ”

Hatta hizmet verecek tren, 6 saatlik bir çalışma sonucunda Rumelihisarüstü İstasyonu'na indirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, trenin raylarla buluşması öncesinde hatla ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Hattın yapımının “can sıkıcı bir macerası” olduğunu dile getiren İmamoğlu, “Biz, bu hattı devraldığımızda, ne yazık ki yüzde 23 civarında bir tamamlama oranına sahipti. Ama acı bir şekilde, finansal olarak da yüzde 50'ye yakın bir ödemesi yapılmıştı. Yanlış, kötü bir ihale ve sözleşme sonrasında bu gerçekleşti. Tabii bu süreci devraldığımız andan itibaren, ayrı bir özen gösterdik. Bu arada firmanın konkardoto ilan etmiş olması da buranın ayrı bir talihsizliğiydi. Bu anlamda uzun süre durmak zorunda kalan bir şantiyeye dönüştü” dedi.

“DENEME SÜRÜŞLERİ BAŞLAYACAK”

Tamamen öz kaynaklar üzerinden hareket ederek ve önceki yanlışları hukuki zemine oturtarak titiz bir süreç yönettiklerini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

*Büyük bir emekle, geçmiş dönemden sırtımıza binen ağır yükü kaldırıp, kendi finansmanımızla, titiz, teknik çalışmayla arkadaşlarım bu füniküler hattını sonuna getirdi diyebiliriz. Yüzde 95-96 seviyesinde betonarme işlerinin tamamlandığı bir hattayız şu anda.

*Bu hattımızın bundan sonraki kısmında, gördüğünüz gibi şimdi trenimizi raylara indireceğiz. ‘Askıda Fatura' deyimine bugün askıda bir tren gösteriyoruz İstanbulluya. Sonra bunun deneme sürüşleri başlayacak. Daha sonra burada, kalan betonarme işleri tamamlanacak.

*Boğaziçi Üniversitesi’nin hemen kapısının yanında olması sebebiyle, elbette ki Boğaziçili akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi unutmayacağız.”

HAT, BOĞAZLA VE M6 METRO HATTIYLA ENTEGRE OLACAK

Hattın, Boğaz'da denizle buluşacak olmasının önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Oradan makul bir iskeleyle şimdilik başlayacağız, ama ileride tasarımıyla güçlü bir iskeleyi var ederek aynı zamanda orayı bir Boğaz hattı haline getirip, Şehir Hatları'nın sağlam bir destinasyonuna dönüştüreceğiz. Boğaz'dan gelen hatlar ile bir nevi raylı sistemi Şehir Hatları'yla buluşturduğumuz bir başka noktayı da İstanbulluların yaşamına katmış olacağız. Yani hemen Anadolu yakasındaki birkaç iskeleden, yolcularımız buraya gelip, buradan Hisarüstü’ne çıkıp, M6 hattımıza katılıp, rahatlıkla İstanbul’un diğer raylı sistemlerine de entegre olmuş olacaklar” diye konuştu.

“MAYIS SONU HAZİRAN BAŞI AÇILACAK”

Hattı mayıs sonu, haziran başı gibi hizmete almayı planladıkları bilgisini paylaşan İmamoğlu, şöyle devam etti:

*Bu ana kadar emeği geçen bütün yol arkadaşlarıma, raylı sistemlerden finansal sürecini yöneten, mali hizmetlere ve diğer hususlarda bize katkı sunan kurum ve kuruluşlara, gerçekten yürekten, İstanbul halkı adına teşekkür ediyorum.

*Ne yazık ki burada, buranın taşeronuna ve ondan önceki sürecine yeterince teşekkür edemeyeceğim. Ama süreci arkadaşlarım toparladılar. İstanbulluya, Beşiktaş ve Sarıyer sınırına hayırlı uğurlu olsun.”

“MAYNA” KOMUTU İLE RAYLARA İNDİ

İmamoğlu, değerlendirme konuşmasının ardından telsiz aracılığıyla çalışanlara, “Yavaş yavaş ‘Mayna' diyeceğiz. Elinize, yüreğinize sağlık. Başlayabiliriz” komutunu verdi. Komutun ardından hatta hizmet verecek tren, raylara indirildi.

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