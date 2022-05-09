AKP il başkanlığı resmi hesabından skandal takip

AKP Sivas İl Başkanlığı'nın resmi twitter hesabından cinsel içerikli video paylaşan hesapları takip etmesi gündem oldu. İl başkanlığı ise yaptığı açıklamada sorumlular hakkında hukuki işlem başlatıldığını duyurdu.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Sivas İl Başkanlığı resmi Twitter hesabı skandal bir olaya imza attı. AKP Sivas İl Başkanlığı’nın cinsel içerikli videolar yayınlayan iki hesabı takip ettiği ortaya çıktı.

Olayın sosyal medya organlarında gündeme getirilmesi sonrası AKP İl Başkanlığı, iki porno hesabı takipten çıkararak olayla ilgili yaptığı açıklamada hukuki işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

İL BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

AKP İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“AK Parti Sivas İl Başkanlığımızın resmi Twitter hesabının farklı içerikli başka hesapları takip ettiğine dair bazı sayfalarda haber yapılmıştır. Bu konu hakkında Sivas Emniyet Müdürlüğü Kriminal Şube'ye başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Olayla ilgisi olan kişi veya kişilerin gerekli cezayı almaları için hukuki alanda konunun takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İlginizi Çekebilir Sınavda başarılı olan 7 aydır atanmadı, AKP'li vekilin danışmanı jet hızıyla görevlendirildi

İlginizi Çekebilir AKP'li vekil kendisini tanımayanlara 'Alzheimer başlangıcı vardır' dedi