AKP ilçe başkanı ‘İzmir’ isminden rahatsız oldu

Rize’nin CHP’li Fındıklı ilçe belediyesine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen ve devlet hastanesine yerleştirilen çöp kutuları kaldırıldı. Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervetoğlu, çöp kutularının AKP İlçe Başkanı İsmail Fethi Velioğlu’nun talimatıyla kaldırıldığını söyledi.

İsmail AKDUMAN

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP'li Fındıklı Belediyesi'nin talebi doğrultusunda sokaklara konulan küçük çöp tenekelerinden ilçeye gönderdi.

İlçenin Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervetoğlu da, Fındıklı Devlet Hastanesi'nden gelen istek üzerine çöp tenekelerinden 6-7 tanesini bahçeye yerleştirdi.

HASTANEYE BASKI YAPIP KALDIRDILAR

Hastane bahçesinin çeşitli yerlerine konulan çöp tenekeleri bu sabah kaldırılarak belediyeden alınmaları istendi. Bunun üzerine hastaneye giden Belediye Başkanı Çervetoğlu, yaptığı araştırmada çöp tenekelerinin AKP İlçe Başkanı İsmail Fethi Velioğlu'nun talimatıyla kaldırıldığını açıkladı.

Başkan Çervetoğlu, hastanenin siyasete alet edilmesine tepki göstererek, “Biz hastanemize hizmet ediyoruz. Burası AKP'nin hastanesi değil. Öyle bile olsa oraya da hizmet ederiz” dedi.

İZMİR BELEDİYESİNİN İSMİNDEN RAHATSIZ OLDULAR

Kaldırılan çöp tenekelerini hastane etrafında farklı yerlere tekrar yerleştireceğimi söyleyen Çervetoğlu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin isminden rahatsız olan bir AKP İlçe Başkanı hastane müdürünü baskı altına alarak çöp tenekelerini kaldırdı. Üst düzey bir sağlık kuruluşunda bile siyaset yapıyorsunuz. 4-5 aydık buradalar. İzmir belediyesinden gönderilmişti. Birileri şikayet etmiş. İlçe başkanının talimatıyla hastane yönetimi kaldırmış. Siz hangi anlayışla bu hizmeti engellemeye çalışıyorsunuz. Bu sizin utancınız olsun. İzmir, gavur İzmir olduğu için mi, İzmir Büyükşehir belediyesini hiç alamadığınız için mi yapıyorsunuz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Ercüment Çervetoğlu, kaldırılan çöp kutularının yerine AKP'li Rize Belediyesi tarafından gönderilen çöp kutularının konulduğunu söyledi.

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