AKP ve MHP’den kira önergesine de ret geldi

İYİ Parti'nin, özellikle büyükşehirlerde yaşanan konut krizine ilişkin araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz tarafından Meclis Başkanlığına “Konut fiyatları ve konut kira artışları nedeniyle yaşanan barınma krizi” hakkında araştırma önergesi sunuldu.

“KONUT KRİZİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR”

İYİ Parti'nin önergesinde, ekonomik daralma ve krizle birlikte özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde konut krizinin her geçen gün büyüdüğü, kira oranlarının arttığı vurgulandı.

YÜZDE 161’LİK ARTIŞ

İstanbul'da Nisan 2022 sonu itibariyle, son bir yıl içinde mevcut kiracılar için bir senelik kira fiyatlarının yüzde 45,88 arttığı, yeni kiralık konut ücretlerinin artış oranının ise yüzde 161,4 olduğunun vurgulandığı araştırma önergesi gerekçesinde, “Yüksek oranda artan kira oranları, ileride devlet kurumlarının işleyişini de etkileyecek, kamu kurumlarında kalifiye personel sorunu yaratacaktır” denildi.

İYİ Parti’nin sunduğu araştırma önergesi teklifi, bugünkü TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

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