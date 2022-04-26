AKP’den CHP’ye “Erdoğan mahkum olacak” yanıtı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Gezi Davası kararlarına tepki gösteren ve "Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır! Hesap verecektir!" ifadelerini kullanan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yanıt verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dün karara bağlanan ve 17 kişinin yargılandığı Gezi Davası’nda iş insanı Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklardan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi’nin de 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklanmalarına karar verildi.

Karar sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Gezi özgürdür! Osman Kavala özgürdür. Bugün tutukladığın bütün arkadaşlarımız özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır! Hesap verecektir!” ifadelerini kullandı.

“YASSIADA ZİHNİYETİ”

Bugün bir basın toplantısı düzenleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’li Özel’e yanıt verdi:

– Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyen mahkum olmuştur.

– Buldukları her fırsatta milli iradeyi tehdit edenlerin bu ülkeye ödettiği bedeli düşman yapamazdı. Millet düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı bu Yassıada zihniyetinin alfabesidir. Bu zihniyet, milletin demokrasi kararnamesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

– Millet iradesini tehdit etmeye kalkanlara nasıl cevap verdiğimiz nettir. Bunlarla siyasi mücadeleyi sürdürmek tarihi bir görevdir. Cumhurbaşkanımızı tehdit etmeye kalkanlarla, millet egemenliğini savunarak mücadele etmeye devam edeceğiz.

İlginizi Çekebilir Gezi Davası duruşmasında karar çıktı

İlginizi Çekebilir ABD'den Ankara'ya Osman Kavala tepkisi: Derin rahatsızlık ve hayal kırıklığı