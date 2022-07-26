AKP’den CHP’ye tepki

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP'ye tepki gösterdi. Ünal, "Kendilerini siyasi nezakete davet ediyoruz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanıyla ilgili konuşurken, her şeyden önce hadlerini bilecekler" dedi.

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AK Parti’li Mahir Ünal, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. CHP’nin dilekçesi üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un TBMM Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırması hakkında konuşan Ünal şöyle konuştu:

* “Biz TBMM’yi siyasi partiler olarak çalışmalarımızı sürdürürken, siyasi nezaket gereği biz iktidar partisi olarak her hafta diğer parti gruplarını arar, Meclis’in gündemi ile ilgili bilgilendiririz.

* Şimdi bu olağanüstü toplantı çağrısına baktığımızda CHP’nin, hiçbir grubu bilgilendirmediği ve herhangi bir şekilde de kendi ittifak ortakları dahil olmak üzere bu konuda bir bilgi vermemesi öncelikle siyasi parti gruplarına ve şu anda sahada olan, çalışan 600 milletvekilinin iradesine karşı saygısızlık ve siyasi nezaketsizliktir.”

CHP’nin, son dönemde geliştirdiği yeni bir yöntem olduğuna dikkat çeken Mahir Ünal, “Gerçeklik sonrası çağın bütün imkanlarını, CHP ziyadesiyle kullanıyor” diye konuştu. Ünal, konuşmasında şöyle dedi:

* “Cumhuriyet Halk Partisi sağlık konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırırken, herhangi bir çözüm amacıyla mı yoksa bu konu üzerinden bir siyasi şov ve bir siyasi rant elde etmek amacıyla mı bu çağrıyı yaptı?

* CHP son dönemde geliştirdiği yöntemlerle Meclis’in teamüllerine uygun olmayan davranışlar içerisinde. CHP’nin, KYK’da olduğu gibi ‘Biz söyledik onun üzerine yaptılar’ gibi bir söylem geliştiren ve sanki sorunları kendileri çözüyormuş gibi bir gerçeklik dışı algı oluşturmaya çalışan bir söylemi. Aslolan gerçekleştirme iradesidir.

* Tabii ki muhalefetin tavsiyeleri olacaktır. Muhalefetin projeleri olacaktır. Muhalefetin önerileri olacaktır ama aslolan icraat ve bu konuda iktidarın ortaya koyduğu gerçekleştirme iradesidir. O yüzden biz hep ne diyoruz 20 yıldan beri? Onlar konuşurlar ve AK Parti yapar.”

“BİZİM HAFIZAMIZLA ALAY ETMESİNLER”

Ünal, “Bizim hafızamızla alay etmesinler. Yetmişleri, seksenleri, doksanları hatırlıyoruz. Biz bugün 2005’in sorunlarını konuşmuyoruz. Türkiye 70 yıllık sorunlarını çözmüş ve bugün; Türkiye bugünün sorunlarını konuşacak duruma gelmiştir. Bu AK Parti liderliğinin ve AK Parti’nin sorun çözme kapasitesinin bir sonucudur. Bugün AK Parti sadece Türkiye’nin sorunlarını çözen bir parti değil, küresel ölçekte sorun çözen bir partidir” dedi.

Türkiye’nin bugün tahıl krizinde çözüm merkezi haline geldiğini, Rusya-Ukrayna savaşında çözüm merkezi haline geldiğini söyleyen Ünal, “Bugün Türkiye’nin çözüm kapasitesine saygı duymayanlar, bugün Türkiye’nin üretim yeteneğine saygı duymayanlar, Türkiye’nin ihracatına saygı duymayanlar kalkıp kendi tavsiyelerinin çözüm oluşturacağını düşünecek kadar siyasetten uzaklaşmış durumdalar” değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, CHP’ye seslenerek, “İktidar hazırlığı yapmaya çalışıyorsunuz. Bugün siz bunu bile beceremiyorsunuz ama kurulduktan kısa bir süre sonra iktidar olmuş, 20 yıldan beri de her türlü engellemeye rağmen iktidarda olan bir siyasi iradeyi sevmeseniz bile bu başarıya en azından saygı duymanız gerekir. Bu siyasi nezaketin, siyasi etiğin bir gereğidir. Dolayısıyla eğer Türkiye’de birileri; yalandan, iftiradan, medet umarak siyaset yapacağını zannediyorsa bilmeleri gerekir ki; bu milletin Anadolu’nun derin irfanına çarparlar ve tuzla buz olurlar” dedi.

“CHP’NİN OLAĞANÜSTÜ ÇAĞRISINA KATILMAYACAĞIZ”

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla mevcut uygulamaların incelenerek ilave önleyici tedbirlerin planlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından bir komisyon kurulduğunu hatırlatan Ünal, “Bu çerçevede; CHP’nin olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız ve biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin, sağlıkta yaşananlar ve bizim çözüm kapasitemizle dünkü sorunları çözdüğümüz gibi bundan sonraki sorunlara yönelik de zaten yürüttüğümüz çözüm faaliyetlerini bir siyasi istismar aracı, bir şov aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

CHP’nin olağanüstü çağrısına katılmayacaklarının belirten Ünal, “CHP her şeyden önce kendi ittifak ortaklarına bile bu konuda herhangi bir bilgi verme gereğini duymayan, Meclis teamüllerini, gruplar arası siyasi nezaketi bir kenara bırakarak, sağlık gibi son derece hassas bir konu üzerinden siyasi şov yapmak amacının çok açık görüldüğü ortada. Dolayısıyla biz de dün yaptığımız MYK toplantımızda katılmama kararımızı aldık ve bunu da zaten dün kamuoyuyla paylaştık” dedi.

CHP’li Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Ünal, şunları belirtti:

* “Şimdi Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu çirkin ifadeleri aynıyla iade ediyoruz. Cumhurbaşkanımızla ilgili hadsiz gibi bir çirkin ifadeyi kullanmaları her şeyden önce kendilerinin hadsizliğidir. Çirkin söz sahibine aittir. Bu çirkin sözü fazlasıyla kendilerine iade ediyoruz.

* Kendilerini siyasi nezakete davet ediyoruz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanıyla ilgili konuşurken, her şeyden önce hadlerini bilecekler. Kendi genel başkanlarıyla ilgili Genel Kurul’da ya da herhangi bir yerde küçücük bir eleştiride kavga çıkaran, en ağır hakaretleri yapanlar bu ülkede her iki kişiden birinin oyunu alarak seçilmiş ve bugün bütün dünyanın takdir ettiği Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili bu ifadeleri kullanmaktan onların men ederiz.”

Ünal, pazartesi günü Meclis’in yeterli çoğunluğu bularak çalışmaya başlaması halinde kendilerinin çalışmaya katılacaklarını da sözlerine ekledi. (DHA)