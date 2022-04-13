AKP’den DEVA Partisi’ne geçti! Rozetini Babacan taktı

AKP eski Bingöl milletvekili Mahfuz Güler DEVA Partisi'ne katıldı. Güler'in rozetini Ali Babacan taktı.

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AKP’den 21. ve 22. dönem Bingöl Milletvekiliği yapan Mahfuz Güler, Demokrasi ve Atılım Partisi’ne (DEVA) katıldı. Güler’in rozetini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan taktı.

DEVA Partisi resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, “Geçen hafta 22. ve 23. Dönem Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı, bu hafta ise 21. ve 22. Dönem Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler DEVA ailesine katıldı. Kendilerine hoş geldiniz diyor, Türkiye'nin DEVA'sında başarılar diliyoruz.” denildi.

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