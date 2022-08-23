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AKP’den erken seçim açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli ne bir manası var" dedi. 

Yayınlanma: 17:07 - 23 Ağustos 2022 Güncellenme:
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AKP’den erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AKP Genel Başkan Yardımcıları Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Ömer Çelik, Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz, AKP Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ı saat 14.00'te AKP Genel Merkezi'ne çağırdı.

Söz konusu buluşma Ankara kulislerini hareketlendirmiş ve erken seçim tartışmalarını alevlendirmişti.

Yapılan toplantının ardından kameraların karşısına geçen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli ne bir manası var” dedi.

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