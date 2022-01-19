AKP’den istifa ederek CHP’ye katıldılar! Rozetlerini Kılıçdaroğlu taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti’den istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan, aralarında Diyarbakır’ın ilçelerinden belediye meclisi üyesi, ilçe yöneticisi, mahalle muhtarı ve iş insanlarının bulunduğu 20 kişiye rozet taktı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Doğu Masası çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni katılımlar sürüyor. Son olarak içlerinde AK Parti Genel Merkezi Uyuşturucuyla Mücadele Komisyon Başkanlığı ve 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Kayapınar Belediye Başkan Adayı olan Avukat Cevdet Nasıranlı'nın yanı sıra; Belediye Meclis Üyesi, ilçe yöneticisi, muhtar ve iş insanlarının bulunduğu 20 kişi istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan 20 kişiye, Genel Merkez'de yapılan törenle rozetlerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

“SON 10 YILDA EN BÜYÜK DEĞİŞİMİ YAŞAYAN PARTİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ”

Törende konuşan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Memleketin içinde bulunduğu zor durumu biliyorsunuz. Dün söyledim yapılan en büyük kötülük hoş görüyü öldürmek oldu. Eskiden komşu komşunun külüne muhtaçtı. Giderdik, konuşurduk. Kimse senin kimliğin nedir demezdi, inancın nedir demezdi. Bölgenin kültürünü bilirim, insanlarını bilirim. Biz giderdik ortaokul öğrencisi olarak köye gittiğimizde sofra açılırdı bize. Bu kadar güzel bir hoşgörü vardı. Bu hoşgörü iklimi kayboldu gitti. Bu benim açımdan büyük bir sıkıntı. O nedenle dedim ki bu toplumun bir helalleşmeye ihtiyacı var. Oturup bir konuşmalıyız, nedir bu kavga? Nedir alıp veremediğimiz? İşsizlik almış başını gidiyor. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi gerçek anlamda halkın partisi olmak için elimizden gelen her çabayı gösteriyoruz. Doğuya da gidiyoruz, batıya da gidiyoruz, güneye, kuzeye bir şekilde gidiyoruz. İnsanlarla samimi olarak oturup konuşuyoruz. Çünkü siyaseti samimi zemine oturtmazsanız bu iş yürümez.”

“İKTİDAR OLURSAK 6 AY İÇİNDE TÜRKİYE’DE ÇOK FARKLI BİR İKLİM OLACAK”

“Hangi parti olursa olsun, devleti adaletli bir zeminde yönetmesi gerektiğini” ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Geçen çağırdım gençleri matematikte Türkiye beşincisi. Sözlü sınavda eliyorlar. Niye eliyorsun kardeşim? Niye, çünkü dayısı yok, torpili yok. Bu adaletsizliğe birimizin sahip çıkması lazım. Bu sadece benim görevim değil, hepimizin ortak görevidir. Allah nasip eder, iktidar olursak göreceksiniz, 6 ay içinde Türkiye’de çok farklı bir iklim olacak. Ben bir tivit attım diye kimse sabahın köründe polisler gelip basmayacak. Özgürlük olacak. Siyasetçi dediğin zaten eleştiriye açık olması gereken kişidir. Benim görmediğimi bazen vatandaş görür. Bir tivit atar, bazen gazetede bir haber olur ben alır onu okur, oradan ders çıkarırım. ‘Demek ki bizim burada bir eksiğimiz var, yanlışımız var’ deriz. Haber yanlışsa telefon ederiz, ‘Bu yanlış, doğrusu budur, böylesi olması lazım.’ diye söyleriz.”

“BU MEMLEKET HEPİMİZİN”

Partiye katılanlara teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “İnşallah beraber, güzel bir geleceği birlikte inşa ederiz. Sonuçta bu memleket hepimizin. Başka gidecek yerimiz yok.” dedi.

Vatandaşın hakemliği kadar değerli bir şey olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, vatandaşın oyunu alanın başlarının üstünde yeri olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, “Vatandaşın oyunu alacak, eyvallah ama devleti adaletle yönetmesini bilecek. Devlet adaletle yönetilmezse devlette çürüme başlar. Liyakat olmazsa olmaz.” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılanlar arasında yer alan Av. Cevdet Nasıranlı, 2019 Yerel Seçimleri AK Parti Kayapınar Belediye Başkan Adaylığı ve AK Parti Genel Merkezi Uyuşturucuyla Mücadele Komisyon Başkanlığı görevlerini yaptı. Nasıranlı aynı zamanda ASKON Diyarbakır Şube Başkanı ve DEİK Üyesi.

Partilerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılanlar arasında; Diyarbakır'ın Yenişehir, Bağlar, Kayapınar, Sur, Ergani ve Bismil ilçelerinden AK Partili Belediye Meclis Üyesi, İlçe Başkan Yardımcıları, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mahalle Başkanları ile AK Parti üyesi olan Dicle (Kahbi) Mahallesi Muhtarı M. İhsan Turan ve iş insanları yer alıyor.

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