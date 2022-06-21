AKP’den ‘Pınar Gültekin’ açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin'i hunharca katleden Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

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Muğla’da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ‘haksız tahrik’le 23 yıla indirildi. Dün açıklanan karar sonrası Türkiye ayağa kalktı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bugün Twitter hesabından konuyla ilgili şu paylaşımları yaptı:

– Pınar Gültekin'e bir kere daha Allah’tan rahmet diliyor, ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Bu vahşi cinayeti bir kere daha lanetliyoruz.

HUKUKİ SÜREÇLERİ TAKİP EDECEĞİZ

– Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz.

– Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır.

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