AKP’li aday adayı, milyonluk gıda ihalelerinin abonesi oldu

Yıllardır AKP'li belediyelerden milyonlarca liralık gıda ihalesi alan, AKP’den milletvekili aday adayı olan Süleyman Memişoğlu’nun aile şirketi, son olarak Beyoğlu Belediyesi’nin 2.1 milyon liralık gıda ihalesini de kazandı. Şirket 2011 yılından beri AKP'li Beyoğlu Belediyesi’nden yaklaşık 15.6 milyon liralık gıda ihalesi almış oldu.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beyoğlu Belediyesi, Aş Evi Mutfağı ve Kefken Çevre Yaz kampı Yemekhanesi için kuru ve sıvı gıda malzemesi almak üzere 31 Ocak 2022 tarihinde ihale düzenledi. İhalenin yaklaşık maliyeti 2 milyon 366 bin TL olarak belirlendi.

İhaleye tek firma teklif sundu. 2 milyon 135 bin liralık tek teklifin sahibi Gimaş Tedarik ve Dağıtım Pazarlama Şirketi ihaleyi aldı. Beyoğlu Belediyesi ile şirket arasında 15 Şubat 2022 günü sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre ihale ile satın alınan ürünler partiler halinde 31 Temmuz 2022'ye kadar belediyeye teslim edilecek.

AKP'DEN ADAY ADAYI OLDU

İhaleyi kazanan Gimaş Tedarik, bugüne dek AKP'li ilçe belediyelerinden milyonlarca liralık gıda ihalesi aldı. Memişoğlu ailesine ait olan Gimaş Tedarik’in ortaklarından biri Süleyman Memişoğlu.

Memişoğlu 2015 genel seçimlerde AKP’den İzmir milletvekili aday adayı oldu. Rize doğumlu olan Memişoğlu, 1987’de İzmir’de ticaret hayatına atıldı. 1992’de kurulan aile şirketi Gimaş’ın 2001’de İzmir şubesini, 2010’da İstanbul Tuzla şubesini, 2013’te Yunanistan Pire limanı şubesini, 2014’te de Mersin ve İskenderun şubelerini faaliyete geçirdi.

2011 YILINDAN BERİ 15.6 MİLYONLUK İHALE

Şirket, Beyoğlu Belediyesi'nin aynı iş için açtığı 2021 yılı ihalesini 2.2 milyon TL'ye, 2020 yılı ihalesini 1.6 milyon TL'ye 2019 yılı ihalesini 1.7 milyon TL'ye, 2017 yılı ihalesini 1.2 milyon TL'ye, 2016 ihalesini 1.6 milyon TL'ye, 2015 yılı ihalesini 1.3 milyon TL'ye, 2014 yılı ihalesini 1.1 milyon liraya, 2013 yılı ihalesini 971 bin TL'ye, 2012 ihalesini 945 bin TL'ye, 2011 ihalesini 768 bin TL'ye almıştı. Şirket 2011 yılından beri belediyeden yaklaşık 15.6 milyon liralık ihale almış oldu.

“FAKİR HALKA YEMEK YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE”

İhalenin teknik şartnamesinde, işin tanımı “Belediyemiz personeli, Kefken Çevre Yaz Kampı, Aşevi ve Raman ayı etkinliklerine fakir halka yemek yapımında kullanılmaz üzere satın alınacak kuru sıvı gıda malzemeleri alım işi” şeklinde yapıldı. İhale ile bin 750 kilo kırmızı mercimek, 7 bin 500 kilo pirinç, 2 bin un, 2 bin kg şeker, 500 adet 18 litrelik Ayçiçek yağı, 15 bin adet yumurta, 15 bin adet, 30 kilo fındığın da aralarında bulunduğu 98 kalem malzeme satın alındı.

İlginizi Çekebilir AKP'de koltuk düşüren 88 milyon liralık ihale