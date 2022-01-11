AKP’li Başkan belediyeyi 36 milyon TL zarara uğratmış

Sayıştay tarafından yapılan denetleme, Akçakale Belediyesi’nin önceki Belediye Başkanı AKP’li Abdulhakim Ayhan döneminde de gerçek değerlerinin kat kat altında arsa satılarak 36 milyon 436 bin TL kamu zararına yol açıldığı ortaya çıktı. Usulsüzlük yargıya taşındı.

Ahmet KAYA

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Konuyla ilgili olarak Sayıştay müfettişi tarafından hazırlanan rapora göre, belediyenin çeşitli tarihlerde ihaleyle satışa çıkardığı 23 gayrimenkul için gerçek değerleme yapılmadığı ve çok düşük bedellerle satılarak 36 milyon 436 bin 475 TL kamu zararına neden olunduğu belirtildi. Sayıştay raporunda, 23 gayrimenkulün gerçek ve satış değerlerinin tek tek belirlenip, ortaya çıkan kam zararı açıklandı.

KAFALARINA GÖRE BEDEL BELİRLEMİŞLER

Sayıştay raporunda, satışa çıkarılan gayrimenkullerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun tahmini bedel belirlenmesi yan başlığının 9. maddesine göre belirlenmediği, bu amaçla oluşturulan komisyonun her defasında mevzuatta yeri bulunmayan belediye meclisi tarafından belirlenen emlak vergisini de ortalamaya katarak değerlendirildiği, böylece piyasa fiyatlarının araştırılması sonucu bulunan gerçekçi ortalamanın düşürüldüğü ifade edildi.

ZARAR SORUMLULARDAN TAHSİL EDİLSİN

Raporda, oluşan 36 milyon 436 bin 474 TL kamu zararının dönemin AKP'li Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, ihale komisyonunun belediye encümen üyeleri ve bedel hesaplama komisyonu üyelerinden tahsilinin sağlanması gerektiği vurgulandı. Raporda ayrıca, denetime tabi tutulan dönemin 01.04. 2014 – 31.03.2019 arasında Abdulhakim Ayhan, daha sonraki dönemde ise şuanda başkanlık koltuğunda oturan AKP'li Mehmet Yalçınkaya'nın görevde olduğu vurgulandı. Ayrıca, akaryakıt alım fişlerinde araçların kilometrelerinin de yazılmadığı vurgulandı.

AĞIR CEZA'DAN, ASLİYE CEZA'YA

İddiaların hedefindeki Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin AKP'li eski Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, 2019'da aday gösterilmeyince ilçesinde Saadet Partisi'nden aday olup, seçimi kaybetti. Ayhan'ın yerine AKP'den seçilerek başkan koltuğun oturan şuanda Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, selefinin başkanlık dönemine ilişkin şok yolsuzluk iddialarında bulundu. Ayhan daha sonra ise MHP saflarına katıldı. Sayıştay müfettişleri tarafından düzenlenen kamunu zararı raporlarından sonra haklarında ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Ancak, iddiaya göre dava yetkisizlik kararıyla Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Davanın siyasi baskılar nedeniyle ağır-aksak yürüdüğü de ileri sürüldü.

VALİLİK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Bu arada önceki dönem gerçek değerinin altında arsa satışı nedeniyle Sayıştay tarafından rapor hazırlanan Akçakale Belediyesi'nin eski yönetiminden sonra, geçtiğimiz yıl ise Şanlıurfa Valiliği tarafından aynı belediye ile ilgili ihale yolsuzluğunun da aralarında bulunduğu bazı konularda soruşturma başlatılmışı. Bu soruşturma kapsamında son iki yıla ait ihalelerin incelenmeye başlandığı, mevcut Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın belediyeye aldığı yeğeni M.Y'nin belediyeye ait zırhlı araç ile Suriye sınırında Kaleşnikof ile havaya ateş açması dahil birçok konunun mercek altına alındığı vurgulandı.

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