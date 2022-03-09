AKP’li başkan hakkındaki imar yolsuzluğu iddiaları TBMM’de

Gaziantep Şahinbey İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Tahmazoğlu'nun Yamaçtepe bölgesindeki imar düzenlemesi sırasında kendisine ait arsaların Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) alımında usulsüzlük yaptığı iddiaları CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya tarafından TBMM’ye taşındı.

Ahmet KAYA

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İddialar ile ilgili olarak SÖZCÜ'ye konuşan CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya,“Belediye başkanına atfedilen bu iddialar eğer doğru ise, hem görevi kötüye kullanma, hem de devlet kaynaklarını kendi çıkarları için suiistimal etme gibi birçok hukuk dışı eylem gerçekleşmiş demektir. Eğer iddialar doğru ise İçişleri ile Çevre bakanlarının tarafsız bir şekilde bu iddiaları ortaya çıkarması birinci vazifeleridir” dedi.

İDDİALARI MECLİS’E TAŞIDI

Yılmazkaya, TBMM'ye verdiği soru önergesinde imar düzenlememesindeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili aşağıdaki soruların yanıtlanmasını istedi:

1– Yamaçtepe Bölgesi'nde, Şahinbey Belediyesi adına kayıtlı 7425 Ada, 1 parseldeki 1311 metrekarelik arsanın 1271 metrekarelik kısmı 12.10.2017 tarih ve 45278 yevmiye numaralı tapu resmi senedi ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun mülkiyetine geçtiği iddiaları doğru mudur?

2– İddialar doğru ise, Belediye başkanı, belediyenin arsasını kaç liraya almıştır? Bu işlem yapılırken belediyenin zarara uğramaması için encümen kararı var mıdır? Komisyon kurulmuş mudur? Fiyat takdiri yapılmış mıdır?

3– Yukarıdaki iddialar doğru ise Belediye başkanının belediyeye ait bir gayrimenkulü alması etik midir?

4– Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun, Yamaçtepe Bölgesi 180 Ada ve 31 parselde 3536 metrekarelik arazine parselasyon yapıldığı, parselasyon sonucu arazinin yüzde 55’inin DOP ve bağış olarak belediyeye geçmesi gerekirken Tahmazoğlu’nun arazisi hiç eksilmediği, yani 1945 metrekarelik arsa belediyeye verilmediği, Tahmazoğlu'nun bunun yerine belediyeye başka bir bölgeden bağış yaptığı iddiaları doğru mudur?

5– Hisseleri daha önce 7408 Adada yer alan Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın arsasının Mehmet Tahmazoğlu'nun bulunduğu 7425 Adaya taşınarak 8 kat olan konut yapma izni 14 kata çıkarıldığı iddiaları doğru mudur? Bu işlemin gerekçesi nedir? Milletvekiline sağlanan bu imkânlar diğer arsa sahiplerine ve ya normal vatandaşa da sağlanıyor mu? Bu uygulama yasal ve etik midir?

6– Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile ilgili İmar Kanununa aykırı iddialarla ilgili bakanlığınızca bir inceleme başlatılmış mıdır? Konusu geçen ve Gaziantep kamuoyuna da yansıyan bu yolsuzluk iddialarıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ne gibi işlemler yapmayı düşünüyorsunuz?

GAZİANTEP BU İDDİALARI KONUŞUYOR

SÖZCÜ'nün internet sitesinde 27 Aralık 2021'de gündeme getirdiği ve CHP Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın TBMM gündemine taşıdığı, günlerdir Gaziantep kamuoyunun konuştuğu iddialara göre, yeni yerleşim merkezi Yamaçtepe'de imar düzenlemesi yapılırken, adı daha önce de 66 milyon TL'ye okçuluk tesisi ihalesi ile gündeme gelen Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na ait 3 bin 536 metrekare arsadan Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) imar planına konu arsadan değil, yaklaşık 2.5 – 3 kilometre uzaktaki bir başka arsasından yapıldı.

Alınması gereken arsadan değil, çok daha değersiz arsadan DOP alınarak milyonlarca liralık haksız kazanç sağlanmasına imkan sağlandığı ileri sürüldü. İddiaların devamında ise, Tahmazoğlu'nun arsasının yanındaki Şahinbey Belediyesi'ne ait bin 311 metrekare arsayı da alarak kendi arsasıyla birleştirmesi, ancak bu birleşmenin ardından düzenlenen tapu belgesinde belediyeye ödenen bedelin belirtilmeden kendi adına geçirildiği iddiası da yer aldı.

MİLLETVETİLİ ARSASI İLE BİRLEŞTİRİLDİ

İddiaya göre, bu aşamada aynı yerde bulunan AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın arsası da Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun arsasının yanına taşındı ve ortaya çıkan 9 bin 800 metrekarelik alan, bir inşaat firmasına kat karşılığı olarak verildi.

Firma da söz konusu arsada inşaat başlattı. İddiaların hedefindeki isim olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, “Hukukta kaidedir; iddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Yalan açıklama yapana dava açacağım” demişti. Tahmazoğlu, DOP'u imar düzenlemesi yapılan arsadan değil, daha uzaktaki bir arsadan neden verildiği ve belediyeden aldığı arsanın bedeliyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

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