AKP’li başkan polise parmak sallamış

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz’ın bir polis memurunun burnunu kırmasının ardından, Gaziantep’te de AKP Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz’ın polislere bağırıp parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı.

Ahmet KAYA

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 25 Aralık 2021 tarihinde Gaziantep'e yaptığı ziyarette toplu açılış için geldiği Şahinbey Belediyesi'ne ait Akkent Kongre ve Sanat Merkezi'nde çekilen güvenlik kamerası görüntüleri, Polis Platformu adlı sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde, AKP Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz kalabalık bir partili grubuyla salon girmeye çalışırken, güvenlik nedeniyle amirleri tarafından girişleri engellemek için görevlendirilen polisle tartışıyor.

Girişine izin verilmeyen AKP İlçe Başkan Yılmaz'ın, bir yandan bağırırken, bir yandan da polislere parmak salladığı ve polisin üzerine yürümeye çalıştığı görüntülerde oldukça sinirli olması dikkat çekiyor.

İtişmelerin yaşandığı. salon kapısının çarpıldığı olay, araya giren diğer partililer tarafından güçlükle önleniyor. Görüntü, Yılmaz ve beraberindekilerin güçlükle uzaklaştırmasıyla sona eriyor.

AMİRLERİ POLİSİ SAVUNDU

Bu olayın ardından aralarında bazı milletvekillerinin de bulunduğu AKP'li kurmaylar, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü üst düzey yetkilileriyle görüşerek şikâyette bulundu.

Ancak polis amirlerinin görüntüleri izledikten sonra memurlarının Erdoğan'ın güvenliğinin sağlanması için salona girişi sırasında kimsenin içeri alınmamasıyla ilgili kararı uyguladığını belirterek şikayetlerin yersiz olduğunu AKP'li kurmaylara ilettiği ve çalışanlarının arkasında durduğu öğrenildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanıp, hızla yayılması üzerine başta AKP İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz olmak üzere içeri girmeye çalışarak polisle arbede yaşayanlara tepki yağarken, Şahinbey Belediyesi Akkent Kongre Kültür Merkezi'nin resmi güvenlik kamera görüntülerinin olaydan 8 ay sonra kim, ya da kimler tarafından, hangi amaçla sızdırıldığı merak konusu oldu.

AKP GENLİK KOLLARI BAŞKANI POLİSİN BURNUNU KIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de, Kayseri'nin Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz ve beraberindeki kişiler, karakol girişinde görevli bir polis memuruna darp ederek, burnunu kırmıştı. Olay sonrasında gözaltına alınan 5 kişiden AKP Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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