AKP’li başkan, şiiri okudu… Vatandaş isyan etti!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Şanlıurfa ziyaretinde düzenlenen mitingde, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Hazreti Eyyüp'ün sabrına işaret edilen ‘Ben Urfayım’ isimli şiiri okurken bir vatandaşın ‘Yol’ isyanı sosyal medyaya yansıdı.

Ahmet KAYA

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Nureddin Nebati'nin bakanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk kez gittiği memleketi Viranşehir'de kurulan ve SÖZCÜ'nün ‘Elhamdülillah Sofrası' başlığıyla manşetine taşıdığı yer sofrasından sonra, bu kez de aynı ilçedeki miting sırasında çekilen bir görüntü sosyal medyaya konu oldu.

AKP'li bir kullanıcının çekerek sosyal medya hesabı TİKTOK'ta paylaştığı görüntüde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önce kürsüye çıkan Şanlıurfa'nın AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, önce Mehmet Sadık Alican'ın ‘Ben Urfayım' şiirinden dörtlükler okuduktan sonra, Viranşehir'e yaptıkları hizmetleri anlatmaya başladı.

Bu sırada bir vatandaş, “Çocuklarımız okula gidemiyor. Yol yok, yol. Gelme köyümüze. 3 senedir çocuklarımız okula gidemiyor” diye bağırdı.

BAKAN VE BAŞKAN EYÜP SABRI İSTEDİ

Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e tepkisini dile getiren köylünün ilçeye bağlı Germen Köyü'nde oturduğu, mitinge katılan katılan AKP'li genç bir kullanıcı tarafından TİKTOK hesabında yayınlandığı bu görüntüyü kendi sosyal medya hesabından alıntılayan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Şanlıurfa'da Bakan Nebati ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül sahnede ‘Eyüp Sabrını tavsiye ederken, vatandaşın isyanı: Yok yok, çocuklarımız okula gidemiyor” yorumu yaptı.

VATANDAŞIN SABRI TAŞTI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün, kürsüden okuduğu Hazreti Eyyüp’ün sabrına işaret edilen ancak yapılmayan yol nedeniyle vatandaşın isyanına yol açan şiiri şöyle:

Ben Urfa'yım.

İbrahim eliyle yüreklere dokunmuşum

Ateşler içinde, gül bahçesi olmuşum

Eyüp olup, çilelerle sınanmışım

Çalmamışım namert kapısını

Kendi ateşimle kavrulmuşum

Ben Urfa'yım, Viranşehirim

Bakmayın ismimin viran kalmış

Bende ne cevherler saklı kalmış

Ben Urfa'yım, Arabım, Türküm, Kürdüm

Dünya ile kardeşim

Aramayın boşuna, cihanda yoktur eşim.

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