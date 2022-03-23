AKP’li başkan, şiiri okudu… Vatandaş isyan etti!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Şanlıurfa ziyaretinde düzenlenen mitingde, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Hazreti Eyyüp'ün sabrına işaret edilen ‘Ben Urfayım’ isimli şiiri okurken bir vatandaşın ‘Yol’ isyanı sosyal medyaya yansıdı.
Nureddin Nebati'nin bakanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk kez gittiği memleketi Viranşehir'de kurulan ve SÖZCÜ'nün ‘Elhamdülillah Sofrası' başlığıyla manşetine taşıdığı yer sofrasından sonra, bu kez de aynı ilçedeki miting sırasında çekilen bir görüntü sosyal medyaya konu oldu.
AKP'li bir kullanıcının çekerek sosyal medya hesabı TİKTOK'ta paylaştığı görüntüde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önce kürsüye çıkan Şanlıurfa'nın AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, önce Mehmet Sadık Alican'ın ‘Ben Urfayım' şiirinden dörtlükler okuduktan sonra, Viranşehir'e yaptıkları hizmetleri anlatmaya başladı.
Bu sırada bir vatandaş, “Çocuklarımız okula gidemiyor. Yol yok, yol. Gelme köyümüze. 3 senedir çocuklarımız okula gidemiyor” diye bağırdı.
BAKAN VE BAŞKAN EYÜP SABRI İSTEDİ
Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e tepkisini dile getiren köylünün ilçeye bağlı Germen Köyü'nde oturduğu, mitinge katılan katılan AKP'li genç bir kullanıcı tarafından TİKTOK hesabında yayınlandığı bu görüntüyü kendi sosyal medya hesabından alıntılayan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Şanlıurfa'da Bakan Nebati ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül sahnede ‘Eyüp Sabrını tavsiye ederken, vatandaşın isyanı: Yok yok, çocuklarımız okula gidemiyor” yorumu yaptı.
VATANDAŞIN SABRI TAŞTI
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün, kürsüden okuduğu Hazreti Eyyüp’ün sabrına işaret edilen ancak yapılmayan yol nedeniyle vatandaşın isyanına yol açan şiiri şöyle:
Ben Urfa'yım.
İbrahim eliyle yüreklere dokunmuşum
Ateşler içinde, gül bahçesi olmuşum
Eyüp olup, çilelerle sınanmışım
Çalmamışım namert kapısını
Kendi ateşimle kavrulmuşum
Ben Urfa'yım, Viranşehirim
Bakmayın ismimin viran kalmış
Bende ne cevherler saklı kalmış
Ben Urfa'yım, Arabım, Türküm, Kürdüm
Dünya ile kardeşim
Aramayın boşuna, cihanda yoktur eşim.