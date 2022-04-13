AKP’li başkana ‘zam’ eleştirisi: İşçiye yüzde 5 zam, ramazan etkinliklerine 3 milyon TL

DEVA Partisi Elazığ il başkanı Mehmet Kangal, AKP’li Elazığ Belediyesi'nin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde belediye çalışanlarına yüzde 5 zam oranı teklif etmesine karşın belediyenin Ramazan etkinliklerine harcadığı paranın 3 milyon lira olduğunu iddia etti. Başkanı Şahin Şerifoğulları ise yüzde 5 zam teklifi ve Ramazan şenliklerine 3 milyon lira harcandığı iddialarının doğru olmadığını dile getirdi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Elazığ Belediyesi toplu iş sözleşmeleri görüşmesinde belediye personelleri için Hizmet-İş Sendikasına yüzde 5 zam önerdikleri ileri sürüldü. DEVA Partisi Elazığ il başkanı Mehmet Kangal, işçilerin, belediye başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları tarafından 3 ay boyunca oyalandığını ve zam oranın yüzde 5 oranında ek protokolde belirtildiğini kaydetti.

İddialara ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yüzde 5 zam gibi bir teklifte bulunmadık. DEVA Partisi il başkanı gerçeklik payı olmayan sadece kulaktan dolma sözlerle dedikodularla iftira sözlerle yüzde 5 zam önermişiz gibi beyanları yalandır iftiradan ibarettir diyerek duruma tepki gösterdi.

İŞÇİYE YÜZDE 5 RAMAZAN ŞENLİKLERİNE 3 MİLYON HARCAMA

2021 yılı başında 120 kadrolu işçi için 2 yıllık yapılan sözleşmede, enflasyon farkı konularak yüzde 10 oranında zam belirlendiğini belirten DEVA Partisi Elazığ il başkanı Mehmet Kangal, “Maalesef ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ile birlikte 30 yıl çalışan bir personelin maaşı 5 bin 600 TL'de kaldı.

Yüksek enflasyon karşısında maaşların giderek yok olması nedeniyle işçiler, sendika il temsilciliği ve sendika genel merkezi, Elazığ Belediyesi ile ek protokol imzalanması talebinde bulundu. Fakat işçiler, Elazığ Belediye Başkanı tarafından yaklaşık 3 ay gibi bir süre oyalanmış ve zam oranı yüzde 5 gibi komik bir rakamla ek protokolde belirtilmiştir.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yetkili sendika temsilcilerine “Eğer 1 Ocak'tan itibaren belediye personeline yüzde 5 zam verirsem bu zammı da Haziran ayında vereceğim zammı da geri alırım. Çünkü size verdiğim zam, yasal değil ve size zimmet çıkar” gibi bir söylemde bulunduğu iddia edilmektedir.

Yalnız şöyle bir durum var ki Ramazan ayı boyunca belediyenin organize ettiği Ramazan etkinliklerinde sanatçılara yaklaşık 3 milyon TL gibi bir para harcandığı söylenmektedir. 3 milyon TL'nin yüzdelik oranda hesaplanması halinde, 120 daimi isçiye 1 yıl içinde verilecek zam oranı ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

“İŞÇİLER 3 AYDIR İZİN KULLANAMIYOR”

Belediye çalışanlarının mobbinge uğradıklarını ve işçilerin 3 aydır izin kullanmadıklarını söyleyen Kangal, durumdan rahatsız olan işçilere ‘beğenmiyorsanız siz bilirsiniz' denilerek baskı kurulduğunu kaydetti.

Kangal, “Yasal düzeyde puantaj tutulsa, mesai hakkı 50 saati bulacağı yerde 30 saat ya da daha az mesai yazılmaktadır. 300'den fazla işçi tarafından Elazığ Belediye'sine başvuru yapıldığı halde hiçbir işlem gerçekleştirilmemiştir.

Bu olumsuz durum neticesinde 20'den fazla daimi işçi, Belediye Başkanı'na tepki olarak Hizmet İş Sendikası'ndan istifa ettiği de apaçık ortadadır. Çalışan işçilerin talepleri dikkate alınmayarak çalışma koşulları iyileştirilmediğinden, baskı uygulandığından ve yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı istifaların artacağı ile ilgili duyumlar gelmektedir.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan kurumunda çalışan işçilerin sorunlarına kulak vermesini ve bu sorunların çözüme kavuşturulmasını beklemekteyiz. Ramazan Bayramı'na kavuşmadan önce Elazığ Belediyesi'nde çalışan personelin sorunlarının giderilmesiyle adeta iki bayramı bir arada yaşanmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.

“YÜZDE 5 ZAM TEKLİFİ YAPTIĞIMIZ İDDİASI YALANDIR”

Belediye personelleriyle yapılacak zamla alakalı ilgili sendikayla görüşmelerinin olduğunu belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise yüzde 5 zam tekliflerinin olmadığını belirterek şunları kaydetti;

“Israrla ek protokol yapılmasıyla alakalı talepte bulundular. Bizlerde temmuz ayında zaten süremizin dolduğunu toplu iş sözleşmelerinin yapılacağını bu toplu iş sözleşmeleriyle birlikte kendi personelimize enflasyona ezdirmeyeceğimizi gerekli zammı vereceğimizi ifade ettik. Ek protokol yapılmayacağıyla ilgili kendilerine ifade ettik.

Sendika yetkilileri de mayıs ayında toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlaması için genel merkezlerinde yetki alacaklarını ifade ettiler. Mayıs ayından itibaren görüşmelere başlayacağız. Ondan önceki süreçte yaşanılanlar konuşulanlar, kamuoyuna, siyasi partilere yada bizim personele nasıl yansıyor ben çok bilmiyorum. Ama yüzde 5 zam gibi bir teklifte bulunmadık.

Sadece ek protokolle alakalı bizden toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri başlayacağı için 3-4 aylık süre zarfında herhangi bir ek protokol yapılmasının bir anlamı olmadığını, kanunen de çok oturtamadığımızı ifade ettik ve bu şekilde sendikayla anlaştık.

Ancak bunun yanında siyaset yapmak isteyen Saadet Partisi il başkanı ve DEVA Partisi il başkanı gerçeklik payı olmayan sadece kulaktan dolma sözlerle dedikodularla iftira sözlerle yüzde 5 zam önermişiz gibi beyanları yalandır iftiradan ibarettir. Bunu söyleyen kişi yalancıdır, müfteridir.”

“İSPAT ETSİN İSTİFA EDERİM”

Ramazan şenliklerine 3 milyon lira harcandığı iddialarının ise gerçek dışı olduğunu söyleyen Şerifoğulları,

“Bu il başkanları kendilerine yakışanı yapıyorlar partilerine, vizyona yakışanı yapıyorlar. Çalışanımızın hakkını kesinlikle fazlasıyla verme adına çalışmamız söz konusu. Ramazan şenliklerine 3 milyon harcadığımız iddiasında tamamen yalandır belediyeden kasasından tek bir kuruş çıkmadı. İspat ederse görevimden istifa edeceğim ancak ispat edemezse kendisini istifaya davet ediyorum. Ramazan sokağı adı altında tasarlanan mekanı 650 bin TL'ye sattık 500 bine ise ramazan şenlikleri adı altında yaptığımız organizasyonu gerçekleştirdik. Belediyemiz 150 bin TL kardadır. Onların ve partilerin isimlerini bile anmak bizim için züldür” ifadelerini kullandı.