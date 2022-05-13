AKP’li başkandan Erdoğan’a: ‘Çiftçimiz elektrik faturasını ödemekte zorlanıyor’

AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 154. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında çiftçilerin yaşadığı sorunları aktardı. Erdoğan’a, çiftçilerin yüksek gelen elektrik faturalarını ödemekte zorlandığını söyleyen Uluçay, “Çiftçilerimiz tarımsal sulamada kullandıkları elektrik faturalarını, giderlerin en yoğun olduğu dönemlerde ödeme zorluğu yaşamaktadır" dedi.

Müslüm EVCİ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 154. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da katıldı. Uluçay toplantıda çiftçilerin sorunlarına yönelik taleplerde bulundu.

“ELEKTRİK GİDERLERİ HASAT DÖNEMİNDE YAPILSIN”

Toplantıda söz alan Uluçay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiftçilerin yüksek gelen elektrik faturalarını ödemekte zorlandığını aktardı. Uluçay, “Çiftçilerimiz tarımsal sulamada kullandıkları elektrik faturalarını, giderlerin en yoğun olduğu dönemlerde ödeme zorluğu yaşamaktadır. Bundan dolayı ilgili kurum tarafından elektrik saatleri mühürlenmektedir. Mayıs -Ağustos aylarındaki enerji giderleri çok yüksek. Sayın Cumhurbaşkanım çiftçilerimiz hem arazi ekiminde, hem de sulamada birtakım sıkıntılar yaşıyorlar. Mayıs ve Ağustos ayları arasındaki faturalarının mümkünse hem Ziraat Bankası aracılığıyla, hem de Tarım Kredi aracılığıyla kredilendirilip hasat dönemi sonunda tahsil edilmesini istemektedirler. Çiftçilerimiz adına uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

“6 İLDEKİ UYGULAMA TÜRKİYE GENELİNDE UYGULANSIN”

Günaydoğudaki 6 ilde elektrik abonelerine uygulanan hazine desteğinin bütün illerde yapılmasını da talep eden Uluçay, “Dicle Elektrik Dağıtım bölgesindeki altı ilde (Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak) Bakanlar Kurulu kararı gereği tarımsal sulama abone grubundaki tüketicilerin elektrik faturalarının belli oranı hazine tarafından desteklenmektedir. Bu uygulama 2018 yılından beri uygulanmaktadır. Mevcut Bakanlar Kurulu kararı gereği 2022 yılında yüzde 25 oranında destek uygulanmaktadır. Bu uygulamanın Türkiye genelinde tüm illeri kapsaması talebinde bulunuyoruz” diye konuştu.

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