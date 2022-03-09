AKP’li eski başkandan tepki çeken Meral Akşener paylaşımı

Kayseri Hacılar Belediyesi’nin önceki dönem AKP’li Belediye Başkanı Doğan Ekici, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti lideri Meral Akşener’i hedef alarak, “Meral Akşener hariç tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutluyorum” dedi. AKP’li Ekici’nin paylaşımına İYİ Parti Kayseri İl teşkilatı yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kayseri Hacılar Belediyesi'nin AKP'li eski Belediye Başkanı Doğan Ekici, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan AKP'li Ekici, şu ifadelere yer verdi:

“Meral Akşener hariç tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutluyorum.”

İYİ PARTİ’DEN TEPKİ

AKP'li Ekici'nin paylaşımına İYİ Parti'den tepki geldi. İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kadına şiddete, cinsiyet ayrımcılığına ve baskıya yönelik farkındalık yaratma amacı taşıdığına inandığımız 8 Mart Dünya Kadınlar gününde, her fırsatta Türk kadınının hakkını ve itibarını savunup korumak için mücadele eden Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e Hacılar Eski Belediye Başkanı Doğan Ekici tarafından yapılan bu çirkin ifadeyi şiddetle kınıyor ve kendisini özür dilemeye davet ediyoruz”

İlginizi Çekebilir AKP'li başkan hakkındaki imar yolsuzluğu iddiaları TBMM'de