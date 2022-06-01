AKP’li başkanın kardeşi hakkında dikkat çeken iddia

AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın kardeşi ve TÜGVA Elazığ il temsilcisi Mustafa Şerifoğulları’nın 2020 yılında gerçekleşen yıkım ihalesinde, “ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve dolandırıcılık” iddialarıyla Tayfur Saylan isimli kişi tarafından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8'lik deprem sonrasında depremde hasar alan binaların yıkım ihaleleriyle ilgili skandal bir iddiada bulunuldu.

Müteahhit Tayfur Saylan, Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları'nın kardeşi ve Elazığ TÜGVA il başkanı Mustafa Şerifoğulları ve Elazığ Belediyesi Özel Kalem Müdürü Muharrem Doğan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında yıkım ihalesinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İHALEDE NE KADAR TEKLİF VERMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞLER

Tayfur Saylan’nın avukatı tarafından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilim Tayfun Saylan, daha evvelden tanışıklığı olan Umut Tatu ile Ankara'da karşılaşmıştır. Umut Tatu Elazığ Belediye Başkanı olan Şahin Şerifoğulları'nın akrabasıdır. Umut Tatu kendisine ihale konularında yardımcı olacağını belirterek, ihale işlemleri için Elazığ'a geldiler.

İhale katılma şartları ve ihaleler ile ilgili görüşmeleri müvekkilim Elazığ Belediye Başkanı Özel Kalemi olan Muharrem Doğan ve Elazığ Belediye Başkanının kardeşi ve aynı zamanda TÜGVA Elazığ İl Başkanı olan Mustafa Şerifoğulları ile görüşmüştür.

İhale sürecine dair ve ne kadar ihale teklifi vermesi konusunda kendisine bilgi vermişlerdir. Tüm bu görüşmeler esnasında yanında Umut Tatu bulunmuştur. Bu konuda görüşmeler yapan müvekkilim ve şüpheli Mustafa Şerifoğulları, Muharrem Doğan ve Umut Tatu ile aralarında anlaşma yapmışlardır.

“NE FİYAT VERİRSEN VER ZARAR ETMEYECEKSİN”

Yapılan anlaşma ile; müvekkilim depremde hasar gören yapıların 29.07.2020 tarihli ihalesine katılarak diğer isteklilerden daha yüksek bir fiyat vermesi amaçlanmıştır. Müvekkilim her ne teklif verirse versin; kendisine kâr edeceği taahhüt edilmiştir.

Müvekkilimin girdiği ihaleler 25.000 metrekare olup, ihaleyi kazanması halinde; 25 bin metrekarelik yıkım alanına ek olarak en az 15 bin metrekare daha ekleneceği taahhüt edilmiştir.

Söz konusu 15 bin metrekare ihale ile verilmeyecek, herhangi bir ek ücret müvekkil tarafından ödenmeden doğrudan şüpheliler tarafından müvekkilime verilmesi şeklinde anlaşılmıştır.”

“TÜGVA HALILARININ YENİLENMESİ İÇİN 10 BİN TL VERİLMİŞ”

Yapılan şikayet başvurusunda ismi geçen kişilerin söz konusu ihale bilgilerini Tayfur Saylan'a vermek karşılığında, düzenli olarak para istedikleri belirtilerek,

“Ancak söz konusu paraları kendi hesaplarına değil, adını verdikleri hesaplara yatırılması istenilmiştir. Müvekkilim tarafından, hiçbir zaman tanımadığı ve tanışıklığı bulunmayan Ç.C. ve M.E.'nin hesaplarına istenilen paraları göndermiştir.

Müvekkilim tarafından; M.E.'nin hesabına 17.11.2020 tarihinde Bin TL, 21.09.2020 tarihinde Bin TL, 24.07.2020 tarihinde bin 200 TL ve 25.08.2020 tarihinde ise 900 TL; Ç.C.'nin hesabına ise 16.11.2020 tarihinde 4 bin TL, 13.11.2020 tarihinde bin 500 TL, 18.09.2020 tarihinde 8 bin TL, 18.09.2020 tarihinde 5 bin TL, 07.09.2020 tarihinde 4 bin TL, 13.08.2020 tarihinde bin 500 TL ve 14.08.2020 tarihinde ise Bin TL para göndermiştir.

Müvekkilim tarafından yalnızca banka üzerinden bu iki hesaba 29 bin 100 TL para göndermiştir. Ayrıca yine Mustafa Şahinoğlularının üye sahibi olduğu yerler için aidat ödemeleri elden Umut Tatu'ya yapılmıştır. Yine TÜGVA Elazığ şubesi halılarını yenilemek için Mustafa Şahinoğlularının talimatı ile yaklaşık olarak 10 bin TL Umut Tatu'ya verilmiş ve bu paranın akıbeti bilinmemektedir” ifadeleri kullanıldı.

“MAHKEMEYE VERECEĞİM”

İddialara ilişkin telefonla ulaştığımız TÜGVA Elazığ il temsilcisi Mustafa Şerifoğulları, açıklama yapmazken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Son günlerde elimizde belge var diye ortaya düşüp, gerçeği yansıtmayan şikayet dilekçelerinden medet umup, avucunu ovuşturanlara mesajım şudur;

Bu gölden size balık çıkmaz. Hayatım boyunca hiçbir şekilde karşılaşmadığım hadsizi de mahkemeye vereceğimi buradan belirtmek istiyorum” dedi.

Elazığ Belediyesi Özel Kalem Müdürü Muharrem Doğan ise ihaleyle ilgili herhangi bir ilgi ya da alakasının olmadığını, şikayet eden kişiyi tanımadığını ve konuyla ilgili dava sürecini başlattıklarını söyledi.

AKP’Lİ BAŞKAN ‘VİCDANEN RAHAT DEĞİLİM’ DEMİŞTİ

Elazığ depreminde ağır hasarlı binaların yıkım işleri için verilen ihalelerin usulsüz yapıldığı iddialarına ilişkin AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, yerel bir kanalda ihalelerin düzgün yapılmadığına dikkat çekerek, “Yapılmış olsaydı bu kadar eleştiri, bu kadar dedikodu, bu kadar problem olmazdı.

Dolayısıyla bir yerlerde bir yanlışlık var ama bu art niyetli bir yanlışlık mı yoksa usulde yapılmış bir hata mı onun takdirini vatandaşımız koysun… Vicdanen rahat değilim, olmayacağım da” demişti.

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