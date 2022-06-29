AKP’li belediye, AKP mahalle başkanlarının yemeğine sponsor olmuş

Bursa'da Mahallî İdare Seçimlerinde, belediye bütçesinden 1 milyon 971 lira harcadığı Sayıştay raporları ile belgelenen AKP'li Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar, şimdi de AKP Mahalle Başkanlarının yemekli İstişare Toplantısı’na sponsor olduğu iddiasıyla gündemde.

Halil ATAŞ

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Bursa AKP’li Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AKP Mahalle Başkanlarının yemekli İstişare Toplantısı'na sponsor olduğu iddiası ile gündemde.

“AKSİ HALDE KUL HAKKINA GİRMEKTEN VEBAL ALTINDA KALACAKTIR”

İYİ Parti Osmangazi ilçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu, Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde yapılan AKP Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı'nda, yemekli toplantının faturasının Osmangazi Belediyesi'nce karşılandığı iddiasının derhal cevap bulması gerektiğini söyleyerek, “Aksi halde sayın Dündar kul hakkına girmekten vebal altında kalacaktır” dedi.

Toplantının asıl amacının Bursa’da 2 Temmuz’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı mitingine yeterli katılımın sağlanması olduğunu ileri süren Hasanoğlu, “Sonuç olarak bu bir parti çalışmasıdır ve masrafların, aslında 1 milyon Osmangazili’nin tamamına ait olan Belediye kaynakları tarafından karşılanmış olma ihtimali dahi korkunçtur” şeklinde konuştu.

“ŞİMDİ DE OSMANGAZİ BELEDİYESİ AYNI İDDİALARLA ÇALKALANIYOR”

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayında AKP ilçe teşkilatlarının parti iftar organizasyonlarının masraflarını üstlenip tüm maliyetlerini karşıladığını iddia eden Hasanoğlu, “Bu durum Bursa kamuoyunda büyük infial yaratmıştı. Üstelik konu Başkan Alinur Aktaş hakkında kamu malına zarar vermekten suç duyurusunda bulunulmasına kadar gitmişti. Ne yazık ki şimdi de Osmangazi Belediyesi aynı iddialarla çalkalanıyor” ifadelerini kullandı.

“TOPLANTIDA GÖRÜLEN BELEDİYE LOGOSU KANIT DEĞİL MİDİR?”

“Panorama 1326 Müzesi'nde önceki gün yapılan AKP Mahalle Başkanları İstişare Toplantısı'na Osmangazi Belediyesi'nin sponsor olduğuna yönelik iddialar ciddi boyuttadır. Mustafa Dündar cevap vermelidir” diyen Hasanoğlu, şunları söyledi;

“Başkan Dündar etkinlikte konuşurken kürsüde görülen Osmangazi Belediyesi'nin logosu sponsorluğun somut kanıtı mıdır Aynı şekilde Başkan Dündar'ın sosyal medyada bu etkinliğe dair, “Mahalle başkanlarımızın coşkusu ve ilgisi, sayın Cumhurbaşkanımız'ın Cumartesi günü yapacağı Bursa mitinginin, ne anlama geldiğini en güzel şekilde ifade etmektedir” şeklindeki mesajı da ev sahipliğinin ‘ikrarlı itirafı' değil midir?

Müze'de yemekli organizasyonla ağırlanan AKP'li mahalle başkanları toplantısının maliyeti ne kadardır, fatura iddia edildiği gibi Belediye tarafından mı karşılanmıştır? Şayet böyleyse, siz sadece AKP’nin değil, 1 milyon nüfuslu tüm Osmangazi’nin seçilmiş belediye başkanısınız.

Kul hakkı yemenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bir hukukçu olarak, beyt-ül malın nasıl yönetilmesi gerektiğini; bilmiyoruz hatırlatmamıza gerek var mı? Yoksa tek adam rejimi, anketlerdeki sonuçlar, ekonomideki iş bilmezliğiniz hepinizde mi, ‘Ben yaptım oldu!' saplantısına yol açtı? Tüm bunların hesabının çok yakında önce sandıkta, sonra bağımsız hukuk sisteminde sorulacağını hiç aklınıza getirmiyor musunuz?”

‘500 MİLYONLUK HAKSIZ KAZANÇ’ İDDİASIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Seçimlerde belediye bütçesinden yaklaşık 2 milyon lira harcadığı ortaya çıkan AKP’li Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, akrabalarına 500 milyon lira haksız kazanç sağladığı iddiasıyla da gündeme gelmişti.

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