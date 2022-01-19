AKP’li belediye, deniz kaplumbağaları yumurtlama sahası inşaat yaptı

AKP'li Serik Belediyesi'nin deniz kaplumbağaları yumurtlama sahasının üzerine halı saha inşaatı yaptığı ortaya çıktı.

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Sayıştay raporlarına yansıyan skandalı CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yavuzyılmaz, skandalla ilgili belgeleri de paylaşarak, “AK Parti'nin doğaya karşı savaşı devam ediyor. AK Partili Serik Belediyesi'nin deniz kaplumbağaları yumurtlama sahasının üzerine halı saha inşaatı yaptığını tespit ettik! Kaynak ve Fotoğraflar: Sayıştay 2020 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taslak Raporu” ifadelerini kullandı.

RAPORDAN İLGİLİ KISIM ÇIKARILMIŞ

Yavuzyılmaz bir sonraki paylaşımında ise, “Sayıştay 2020 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taslak Raporu'nda yer alan bulgu, yayınlanan Sayıştay Raporu'ndan sansürlenerek çıkarılmıştır” dedi.

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