AKP’li belediye parkı sattı, çocuklar eylem yaptı

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin AKP'li belediyesi, borçlarını gerekçe göstererek imar değişikliği yapıp çocuk parkını sattı. Çocuklar satılan parkta eylem yaparak, "Parkımızı isteriz" sloganı attı.

Ahmet KAYA

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Daha önce de borçları nedeniyle bazı gayrimenkulleri alacaklıları tarafından icra yoluyla satılan Akçakale Belediyesi, Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan 820 metrekare büyüklüğündeki parkı ihaleyle 164 bin TL'ye sattı.

“PARKIMIZI İSTERİZ”

İddiaya göre, imar değişikliğinden sonra ise satılan parkın arazi değeri 600 bin TL'ye yükseldi. Mahalledeki tek parklarının satıldığını duyan çocuklar ellerinde Türk Bayrağı ile ‘Mini Protesto' yaparak ‘Parkımızı İsteriz' sloganı attı. Minik eylemciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise “Sayın Cumhurbaşkanımız sise sesleniyoruz. Bu parkımızı istiyoruz. Bu park satılmış. Çok mağduruz” şeklinde seslerini duyurmaya çalıştı.

Başkanlığını Mehmet Yalçınkaya'nın çocuk parkını satması ile ilgili olarak TBMM'ye bir soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'dan, söz konusu parkın satışıyla kişiye özel imar düzenlemesi yapılıp yapılmadığı, satışın 3194 sayılı İmar Kanunu ile çocuk haklarına aykırı olup olmadığı, imar değişikliğinin yasal dayanağının bulunup bulunmadığını sordu.

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