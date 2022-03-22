AKP’li Belediye’den Meral Akşener afişlerine engel

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Akşener'in kent ziyaretine ilişkin duyurunun yer aldığı afişlerin 'yer yok' denilerek reklam panolarına yerleştirilmesine izin vermediğini söyledi.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Lideri Başkanı Meral Akşener, 23-24 Mart tarihlerinde Kayseri'de vatandaşlarla buluşacak. Kayseri ziyaretinde ilk olarak bir otelde basına kapalı olarak iş insanlarıyla görüşecek olan Akşener, perşembe günü ise ilçelerde esnafları dolaşıp sorunlarını dinleyecek

“AMACIMIZ VATANDAŞIN SORUNLARINI GÜNDEME TAŞIMAK”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve İl Başkanı Sebati Ataman, Akşener'in ziyareti öncesi basın düzenledi. Parti binasında gerçekleştirilen basın toplantısında Ataş, parti olarak uzun zamandır 81 ili dolaştıklarını ve siyaset yapmadan vatandaşları dinlediklerini ifade etti.

Bugüne kadar bütün illeri gezdiklerini Akşener'in ikinci tur gezilerine Kayseri'den başlayacağını belirten Ataş, şunları söyledi:

“Hepinizin bildiği gibi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 27- 28 aydır Türkiye'yi dolaşıyor. Türkiye'de gitmedik hiçbir yer bırakmadı. Buradaki amacımız vatandaşın sorunlarını gündeme taşımak, onların yaşadığı sıkıntıları çözebildiğimiz ölçüde bizlerin çözmesi, dillendirilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanının dikkatini çekerek çözüm üretmesi.

Bugüne kadar uygulanmamış bir sistem uygulanarak gittiği hiçbir yerde siyaset yapmadan kendi konuşmadan daha çok vatandaşı konuşturarak bir yol aldık. 81 vilayeti dolaşmayı tamamladık ve şimdi ikinci tura geçiyoruz. İkinci turu da Sayın Genele Başkanımız Kayseri'den start verecek”

“DUYURMAMIZA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR”

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Akşener'in kent ziyaretine ilişkin duyuruların yer aldığı afişlerin reklam panolarına yerleştirilmesine engel olduğunu ifade eden Ataş, “ “Her zaman olduğu gibi bir engellemeyle karşı karşıya kaldık. Genel ve yerel seçimlerde yaptıkları gibi bütün firmalara baskı yaparak buralarda Sayın Genel Başkanımızın Kayseri'ye gelişini duyurmamamıza, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı bizzat kendisinin ve AK Parti yetkililerin baskısıyla firmalar bizlere yer vermedi ve duyurmamıza engel olmaya çalıştılar.

Bir Genel Başkan hangi parti olursa olsun layıkıyla gelip layıkıyla Kayseri'de ağırlanmalı. Engelleyemeyecekler, biz bu engelleri aşa aşa bu noktaya geldik ve yolumuza da bu şekilde devam edeceğiz. Buradan da bütün kamuoyuna şunu duyurmak isterim ki artık saltanatları emin olun ki ilk seçimde başlarına geçecek. Bu haksızlıkların, harami düzenin, kural tanımaz düzenleri bu gidişle başlarına geçecek. Bunu da gördüler korkunun ecele faydası yok” dedi.

“AKP'Lİ BAŞKANI SUÇLADI”

Billboardlara Meral Akşener afişlerinin astırılmamasıyla ilgili AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı suçlayan Ataş, “Sayın Memduh Büyükkılıç'ı aradım kendilerine bunu söyledim hiçbir çözüm üretmedi.

Üretmediği gibi daha önce de bizim bir afişimizi Türkiye'de yer alan bir projede bir saat içerisinde Kayseri'de indirtmişlerdi. Bunu da kendisinin indirttiğini daha önce de net bir şekilde söylemişti. Ben buradan kendilerini kınadığımı, Kayseri halkına şikayet ettiğimi bir kez daha sizler önünde söylüyorum” diye konuştu.

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