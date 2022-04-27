AKP’li belediyeden tepki çeken uygulama

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi farklı ülkelerden kentte eğitim görmeye gelen yabancı uyruklu öğrencilere toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanmalarını sağlarken, Türk öğrenciler bu uygulamadan muaf tutuluyor. Duruma tepki gösteren İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Bu uygulama ayrımcılıktır, kabul edilemez” dedi.

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Türkiye'nin önemli öğrenci şehirlerinden birisi olan Konya'da AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı uyruklu ve Türk öğrencilere şehir içi toplu ulaşımda uyguladığı ayrım tepki çekti.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİYE VAR, TÜRK ÖĞRENCİYE YOK

TBMM'de konuşan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, farklı ülkelerden kentte eğitim görmeye gelen yabancı uyruklu öğrencilere şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanmalarının sağlanmasına rağmen Türk öğrencilerin bu uygulamadan muaf tutulduğunu söyledi.

“BU UYGULAMA AYRIMCILIKTIR, KABUL EDİLEMEZ”

Yabancı uyruklu öğrenciler ile Türk öğrenciler arasında yapılan uygulamanın kabul edilemez olduğunu dile getiren Yokuş, şunları söyledi:

“Konya’mızdaki 5 üniversitede toplam 126 bin 571 öğrenci eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin 5 bin 101'i çeşitli ülkelerden gelen yabancı uyrukludur. Konya Büyükşehir Belediyesi yabancı uyruklu öğrencilere şehir içi ulaşım hizmetlerini ücretsiz olarak vermektedir.

Türk vatandaşı 121 bin öğrenci ise belediyenin taşıma ücretlerinden ücretli olarak yararlanmaktadır. Bu uygulama ayrımcılıktır, kabul edilemez. Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu ayrımcılığı bir an önce düzeltmesini, Konya'da eğitim gören tüm öğrencilerimizin belediyenin taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasının sağlanmasını önemle rica ediyorum”