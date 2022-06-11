AKP’li belediyelerin milyonluk ihaleleri ‘tanıdık’ isimlere gitti

Konya’da AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi’nin yaptığı ihaleler AKP’lilere verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı stabilize ve mıcır temini, nakli ve serilmesi işi ihalesi AKP’den milletvekili adayı olan Zerrin Özel’in şirketine giderken, Selçuklu Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Çevre ve Sıfır Atık Festivali’nin organizasyon işi AKP’li Hüseyin Barınlı ile Yakup Barınlı’nın şirketine verildi.

Müslüm EVCİ

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Konya'da AKP'li belediyeler, kendilerine yakın şirketlere milyonluk ihaleler verdi. AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi, 27 Nisan’da stabilize ve mıcır temini, nakli ve serilmesi işi ihalesini gerçekleştirdi.

İHALE AKP'Lİ ADAYIN ŞİRKETİNE GİTTİ

Yaklaşık 38 milyon 600 bin lira maliyet belirlenen ihaleyi Darbazlar Madencilik ve Nakliyat adlı şirket 27 milyon 326 bin liraya aldı. İhaleyi alan Darbazlar şirketinin ortakları arasında AKP Konya İl Başkanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunan ve 24 Haziran 2018'deki seçimlerde AKP'nin milletvekili adayı olan Zerrin Özel bulunuyor.

FESTİVAL ORGANİZASYON İŞİ DE AKP'LİLERE VERİLDİ

Öte yandan AKP'li Selçuklu Belediyesi'nin 3 gün süren Çevre ve Sıfır Atık Festivali'nin organizasyon işi de AKP'lilere gitti.

AKP'li Selçuklu Belediyesi, 13 Mayıs'ta açık olarak gerçekleştirdiği ihalede hazırlanan idari şartnamede bazı özel talepler sıralandı. Bu taleplerden en dikkat çeken çekeni “110 kişiye beş yıldızlı otelde, tek kişilik odalarda iki gece konaklama hizmet verilmesi” oldu.

Teklifleri değerlendiren AKP'li Belediye, organizasyon işini 6 milyon 799 bin TL'ye Konya merkezli Barınlı Tanıtım isimli şirkete verdi. Organizasyon işini alan şirketin kurucuları Hüseyin Barınlı ile Yakup Barınlı'nın AKP'de aktif görev aldığı ortaya çıktı. Hüseyin Barınlı'nın, 2015 yılında AKP Konya İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı, Yakup Barınlı'nın ise 2015 yılında AKP'den Konya Milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi.

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