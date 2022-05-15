19 Mayıs kutlama afişinde Atatürk’e yer verilmedi tartışması

Muğla’nın AKP’li Dalaman Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen halk konserinin afişinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adına yer verilmemesi tartışmalara neden oldu.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın AKP'li Dalaman Belediyesi tarafından hazırlatılan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Koray Avcı konseri afişinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adına yer verilmemesine Dalaman CHP ilçe örgütü sert tepki gösterdi.

İlçe Başkanı Sezer Durmuş sosyal medya hesabında yaptığı açıklamanın ardından basın açıklaması yaparak, “Atatürk’ün adını anmamak kabul edilemez” dedi. Dalaman Belediyesi ise “Bir matbu hata yüzünden kimseye Atatürk sevgimizi sorgulatmayız” şeklinde açıklama yaptı. Sosyal medya ikiyi ayrılmış vaziyette çalkalanıyor.

Sezer Durmuş'un sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “19 Mayıs ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a çıktığı gündür. Bu önemli günde büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmamak kabul edilemez. Dalaman Belediyesi'nin bu yanlıştan en kısa sürede döneceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE AYRILDI

Sosyal medyada yapılan bu açıklamanın ardından Belediye Başkanı Muhammet Karakuş'un nu kadar Atatürkçü bir kişi olduğunu makam odasındaki Atatürk fotoğraflarıyla açıklayan ve özellikle de “Başkanın Atatürk sevgisine kimse laf söylemesin. Belediye tabelasına T.C. ibaresini yazdıran AKP'li bir başkan' sözlerine de yer verildi. Olayı kınayanlarla birlikte Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş'a haksızlık yapıldığını da savunanlar sosyal medyayı ikiye böldü. Leh ve aleyhte çok sayıda paylaşımın gerçekleştiği sosyal medya hesabı durulacak gibi değil.

MATBU HATA YÜZÜNDEN KİMSEYE ATATÜRK SEVGİMİZİ SORGULATMAYIZ

Dalaman Belediyesi ise sosyal medya hesabından Atatürk'ün isminin de yer aldığı yeni afişi paylaşılarak şu açıklamayı yaptı:

“İlçemizde kutlanan bayramların, yapılan törenlerin hepsinde Ata'mıza saygımızı ve sevgimizi her defasında artırarak göstermeye çalıştık. Bir matbu hata yüzünden kimseye Atatürk sevgimizi sorgulatmayız. Eğer bir art niyet olsaydı bu pankartlar ilçemizin caddelerinde asılı olmazdı.”

BAŞKAN KARAKUŞ: MİLLİ BAYRAMLAR ATATÜRK'Ü ANDIĞIMIZ BAYRAMLARDIR

Başkan Muhammet Karakuş, açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak,

“Milli bayramlar, bizim Atatürk’ü andığımız bayramdır. Atatürk’ün ismi yazılmadığından dolayı siyaset yapan arkadaşlara buradan sesleniyorum. Bizim anma pankartımız buradadır. Koray Avcı’yı davet ettiğimiz pankart buradadır.

Burada 20 günden beri asılı pankart. 20 gündür neredeydiniz? Biz, geldiğimiz günden beri milli bayramlarımızı Dalaman’a yakışır bir şekilde hep kutlamaya çalıştık. Kutlayacağımızdan da emin olabilirler” ifadelerine yer verdi.