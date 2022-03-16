AKP’li belediyenin hayvan hakkı ihlali davasında savcı ‘ceza’ istedi

AKP’li Elazığ Belediyesine bağlı geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezinde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla Elazığ Belediyesi eski Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil'in aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında açılan davanın dördüncü duruşması bugün görüldü. Savcı, sanıkların görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma 29 Mart tarihine ertelendi

Evren DEMİRDAŞ

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AKP’li Elazığ Belediyesine bağlı olan geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezinde sokak hayvanlarına kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla hayvanseverler suç duyurusunda bulunmuştu.

Yapılan suç duyurusunun ardından Elazığ Belediyesi eski veteriner işleri müdürü Vesile Tutcugil ve 4 personel hakkında soruşturma başlatılmış ve haklarında kamu davası açılmıştı. O davanın üçüncü duruşması bugün Elazığ Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Davayı birçok baro temsilcisi ve CHP Elazığ il Kadın Kolları da takip etti. Duruşmada iddialara ilişkin hayvan barınağında görevli personeller tanık sıfatıyla dinlendi.

MÜDAHİLİK TALEPLERİ REDDEDİLDİ BASIN SALONA ALINMADI

Mahkemeye, dernek ve baroların davaya müdahil olma talepleri yine reddedilirken basın mensupları corona virüsünü gerekçe gösterilerek mahkeme salonuna alınmadı.

SAVCI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Duruşmada belediye personellerinin tanık olarak dinlenmesinin ardından savcı belediye personellerinin görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle cezalandırılmalarını talep etti. Hakim karar duruşmasını 29 Mart’a erteledi.

“ÇELİŞKİLİ BEYANLAR VERDİLER”

Dava sonrasında hayvanseverler adına açıklama yapan avukat Gizem Acer Karataş,

“Bugün Elazığ barınağıyla ilgili veterinerlerin yargılandığı davada bir duruşma daha görüldü. Barolar ve barınağın durumunu ortaya çıkartan Türkan Ceylan'ın durumdan maddi ve manevi zarar görmesine rağmen suçtan zarar görmediğine kanaat getirerek talebimizi reddetti.

Şuan dosyada hala hayvanların tarafında kimse yok. Tanık olarak dinlenen kişilerin çoğu aslında suçun işlendiği tarihte orada çalışmadıklarını söylediler. Bunun yanında o dönemdeki tanıklarda kendilerine bilirkişi raporları sorulduğunda, bu konuya dair bir bilgilerinin olmadığını söyleyerek, çelişkili beyanlar verdiler.” dedi.

“SAVCININ MÜTALAASININ CEZALANDIRILMALARI YÖNÜNDE OLDUĞU İÇİN MUTLUYUZ”

Savcının sanıkları ayrı ayrı görevi ihmal suçundan cezalandırılmalarını talep etiğini belirten Karataş, şöyle devam etti:

“Bunun üzerine sanık, bu tür suçların bu kadar büyütülmemesi gerektiğini, çünkü barınağın o zamanlarda daha yeni açılmış olduğunu, bazı hatalara müsamaha gösterilmesi gerektiğini, kedilerin zaten doğal ortamda da birbirlerini yediklerini ve orada da birbirlerini yemiş olabileceklerini ve oradaki hayvanların açlıktan ölebildiklerine dair resmi bir bulgu olmadığını bunun için de otopsi alınması gerektiğini söyledi.

Ancak hakim dosyayı karara çıkartacağını söyleyerek duruşmayı yakın bir tarihe erteledi. Şu an savcının mütalaası cezalandırılmaları yönünde olduğu için mutluyuz. Hayvanların tarafında bulunan kimse tanık olarak dinlenmedi.

Bu da hukuki bir problem aslında. Ama yine de savcının ayrı ayrı cezalandırılmaları kararı bizi biraz umutlandırdı. Bir sonraki duruşma karar duruşması. Bir sonraki duruşmada herkesin burada olması çok önemli”

“CEZA ALMALARINI BEKLİYORUZ”

Hayvan hakları savunucusu ve veteriner hekim Türkan Ceylan ise,

“Duruşma 29 Mart'a ertelendi bu tarihte kararın çıkmasını bekliyoruz. STK ve baroların katılıma talebinin reddedilmesiyle ilgili bir avukat arkadaşımız, ne yapalım ölen kedi ve köpekleri getirip mahkemede mi konuşturalım?' demişti.

Elbette ki o hayvanların hak arayışlarında bizler hayvan hakları savunucuları olarak onların vekilleriyiz ve bunun reddedilmesini üzücü buluyoruz.

Biz ceza almaları yönünde çok umutluyuz savcı teker teker hepsinin ceza almalarını talep etti ve ceza alacaklarını düşüyoruz. Bu dava bütün barınaklar için emsal olabilecek bir dava 29 Mart'ta lütfen herkesi Elazığ adliyesine bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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