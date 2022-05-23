AKP’li belediyenin ‘imar’ planına vatandaştan tepki: Arsalarımız peşkeş çekilecek

Malatya’nın AKP’li Battalgazi Belediyesi'nin Alacakapı Mahallesi'nde planlandığı şuyulandırma (müstakil arazilerin imara açılması) uygulamasına mahalle sakinleri tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, “Binalarımız, otoparklarımız, çocuk parklarımız arsalarımız elimizden alınarak değersizleştirilerek bazı kişi ve kişilere peşkeş çekerek rant sağlanmaktadır” iddiasında bulundu.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya'nın AKP yönetimindeki Battalgazi Belediyesi, kent merkezinde bulunan Alacakapı Mahallesinde vatandaşların arazilerinin şuyulandırma yöntemiyle imara açıldığını ileri süren mahalle sakinleri AKP'li belediye başkanı Osman Güder'e tepki gösterdi. İmar çalışmasının iptal edilmemesi durumunda mahkemeye gideceklerini belirten mahalle sakinleri belediyenin almış olduğu bu karardan dönmeleri çağrısında bulundular.

“ARSALARIMIZ ELİMİZDEN ALINARAK BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLECEK”

AKP'li belediye tarafından tapulu mallarının ellerinden alınmaya çalışıldığını iddia eden mahalle sakinleri bir araya gelerek açıklama yaptılar. Mahalle sakinleri adına konuşan Hacı Belede, imar çalışmasına itiraz etmelerine rağmen belediye tarafından dikkate alınmadıklarını ifade etti. Belede açıklamasından şunları kaydetti;

“Malatya Battalgazi ilçesinde Alacakapı mahallesinde bulunan Toptaş Caddesi, Turgut Özal Caddesi, Sanayi Caddesini kapsayan mülkiyet sahipleriyiz. Bu bölgede uygulanacak 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde olan Şuyulandırma uygulanmaktadır. Binalarımız, otoparklarımız, çocuk parklarımız arsalarımız elimizden alınarak değersizleştirilerek bazı kişi ve kişilere peşkeş çekerek rant sağlanmaktadır.

Her ne kadar bu konudaki itirazlarımızı dile getirsek de bütün arsa, bina ve bahçelerimizin resmen Battalgazi belediye başkanı başkan yardımcısı ve İmardan sorumlu Erol Yiğit tarafından dikkate alınmamıştır. Tehdit ederek resmen elimizden mallarımızı alıyorlar. Battalgazi Belediyesinin bu imar çalışmasından dolayı 200'e yakın kişi mağdur ediliyor.

Yaşayacağımız mağduriyete ilişkin Battalgazi belediye Başkanı Osman Güder, İmardan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yiğit ve imardaki diğer yetkililerle defalarca görüşmemize rağmen bir sonuç alamadı. Her seferinde kendi bildikleri ‘3194 sayılı İmar kanunun 18.maddesi uygulanacak' diye dile getirdiler. Ayrıca haberi olmayıp bildirilmeyen mülk sahipleri var. Bu yanlış uygulamadan vazgeçilmezse hakkımızı mahkemelerde aramaya devam edeceğiz.”



“RANT ANLAYIŞINDAN VAZGEÇİN”

AKP'li Battalgazi Belediyesinin imar düzenlemesinin rant amaçlı yapıldığını ileri süren CHP Malatya il başkanı Enver Kiraz ise, şöyle konuştu:

“Battalgazi Belediyesi’nin Alacakapi Mahallesi’ndeki imar uygulaması çalışmaları mahalle sakinlerini çok ciddi anlamda rahatsız etti. Klasik bir AKP belediye si uygulamasını Battalgazi belediyesi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ben yaptım oldu mantığı ile hiç kimseye sormadan tamamen birilerine rant sağlama amaçlı bir imar uygulaması yapılıyor. Bir veya bir kaç kişi kazansın diye yüzlerce kişinin yeşil alanı, Park vs. alanları elinden alınıyor.

Battalgazi bölgesinde iki yıldan fazla bir süredir depremzedelerin sorunları dahi çözülememişken daha önceki uygulamalarındaki rant anlayışlarına bir yenisini eklemek istiyor. Herkesi yok sayan paydaşlarla konuşulmayan yapılan her türlü işi elbette doğru bulamadığımız gibi bu uygulamayı da doğru bulmuyoruz.

Defalarca sorunlarını ileten mahalle sakinlerinin bir sonuç alamaması da bir başka önemli problem tabi ki, vatandaşlarımızın sesini duyurmak elbette bizim asli görevimiz. Bu anlayışla Battalgazi belediyesine sesleniyoruz bir an önce vatandaşı zora sokan bu rant anlayışından vazgeçin. Konuyla ilgili telefonla aradığımız Battalgazi Belediye Başkanı Osman Gürün ise telefonlarına cevap vermedi.”

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