AKP’li belediyenin milyonluk ihalesi yine aynı adrese gitti

AKP’li Sultangazi Belediyesi’nin 1.8 milyon liralık Led ekran alımı ihalesini, eski AKP’li yönetici ve eski İBB Meclis üyesinin yönetici olduğu şirket kazandı. Şirket, AKP’li belediyelerin Led ekran ihalelerinin abonesi haline geldi.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sultangazi Belediyesi, farklı ebatlarda 2 adet outdoor Led ekran, 2 endüstriyel PC, ses sistemi almak üzere 2 Ağustos'ta ihaleye çıktı.

İhaleye 2 teklif sunuldu. İhaleyi 1 milyon 829 bin 500 TL'lik teklifin sahibi Kent Teknoloji Yazılım ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. Şirket ile belediye arasında 23 Ağustos'ta sözleşme imzalandı.

İhaleyi alan şirketin yöneticisi, AKP’nin İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı ve İBB eski Meclis Üyesi olan Murat Hazıroğlu.

İHALELERİN ABONESİ

Şirket, AKP'li ilçe belediyelerinin milyonluk Led ekran ihalelerinin abonesi olmuş durumda. 2020 yılında AKP’li Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Pendik, Üsküdar belediyelerinden LED ekran alım ve bakım işi için toplam 1.2 milyonluk ihale alan şirket, 2021 yılının ilk altı ayında AKP’li Beyoğlu, Üsküdar, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler ilçe belediyeleri tarafından açılan toplam 2 milyon 450 bin liralık ihaleyi toplamıştı.

AKP'DEN MECLİS ÜYESİ DE OLDU

Led ekran ihalelerini toplayan şirketin sahibi İTO sicil kayıtlarına göre Yakup Borucu, müdürü ise Murat Hazıroğlu. 2010 yılında 500 bin TL sermaye ile kurulan şirketin şu anki sermayesi 1.7 milyon TL. AKP'li Murat Hazıroğlu şirkete 2017 yılında müdür olarak atandı.

Hazıroğlu siyasete 2003 yılında AKP Kağıthane İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlamıştı.

2004-2009 döneminde AKP’den İBB meclis üyeliği yaptı. 2007-2012 yılları arasında AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi, il başkan yardımcısı, İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

Ar-Ge’den Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı döneminde, yeni üye kayıtlarının yapılması ve teşkilat bilgilerinin depolanmasını sağlayan “e-akparti” sistemini geliştirdi.

2009 yerel seçimleri öncesinde “Seçim Sonuç Sistemi” uygulamasını gerçekleştirdi. Hazıroğlu’nun AKP bünyesinde geliştirdiği program, sistem ve uygulamalar sonraki tüm seçimlerde kullanıldı. Hazıroğlu, AKP’de bilişim danışmanlığı görevleri üstlendi.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediyenin milyonluk ihalesi tanıdık şirkete gitti