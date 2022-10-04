AKP’li belediyenin post cihazı skandalında 3 yıl sonra yeni gelişme

AKP’li Demirci Belediyesi’nin Ankara’da bir fuarda sattığı ürünler için kullandığı post cihazının özel bir akaryakıt firmasına ait olduğunun ortaya çıkması üzerine Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma üzerine İçişleri Bakanlığı, belediyeye başkontrolör görevlendirdi.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın AKP'li Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk hakkında 2021 yılında ‘Orman arazisine kaçak kongre merkezi' yaptığı için soruşturma izni veren İçişleri Bakanlığı, daha sonra aynı yıl içinde imar planında yol olarak görülen alan üzerine kaçak balıkçı dükkanları yaptırdığı gerekçesiyle ikinci defa soruşturma izni vermişti.

Hakkında bakanlık tarafından iki defa soruşturma izni olan AKP'li belediye başkanı bu sefer, post cihazı skandalı ile tekrar gündeme geldi.

POST CİHAZI ÖZEL BİR FİRMAYA AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

AKP'li Demirci Belediyesi 28 Kasım – 01 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara Altınpark Anfa’da 12. Ege İlleri Tanıtım Fuarına katıldı. Bu fuarda Demirci Belediyesine ait kiralanan stant da Demirci'de üretildiği iddia edilen ürünlerin satışı da yapıldı.

O dönemde standa gezen TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç ve AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen'de alışveriş yapan isimler arasında yer almıştı.

Ankara’daki fuarda AKP'li Demirci Belediyesi'nin standından ürün alan bir vatandaş ödemeyi kredi kartıyla yaptı. Ekstre bilgilendirmesine yansıyan firma bilgisinin Demirci ilçesinde ticari faaliyet gösteren özel bir akaryakıt firmasına ait olduğu ortaya çıktı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Vatandaşın kredi kartı ekstre bilgisini ilçede yerel gazetecilik yapan Mustafa Temiz'e göndermesiyle konu gündeme taşındı.

Gazeteci Mustafa Temiz'in skandalı ‘Post cihazı mı, dost cihazı mı?' başlıyla haberleştirmesinin ardından Demirci Cumhuriyet Savcılığı haberi suç duyurusu olarak kabul ederek soruşturma başlattı.

Fuarda satılan ürünlerle ilgili belediyeye resmi bir giriş çıkışın olmadığı ve vergi usul kanununa aykırı davranıldığı da savcılığın soruşturmasına konu oldu.

Savcılık ayrıca AKP'li Belediye Başkanı Selami Selçuk hakkında soruşturma izni verilmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu.

3 YIL SONRA BAŞKONTROLÖR GÖREVLENDİRİLDİ

2019 yılında yaşanan skandal ile ilgili geçen 3 yıllık sürenin ardından İçişleri Bakanlığı belediye başkanı Selami Selçuk hakkında soruşturma izninin verilip-verilip verilmeyeceği konusunda, yaşanan iddiaların gerçekliğinin araştırılması ve soruşturulması amacıyla geçtiğimiz eylül ayında AKP'li belediyeye Mahalli İdareler Başkontrolörü görevlendirdi.

Yaklaşık bir hafta boyunca AKP'li Belediye'de inceleme yapan başkontrolörün yapılan suç duyurusuna yansıyan kişilerin ifadesine başvurduğu, aradan geçen 3 yıl ve soruşturma aşamasındaki diğer gelişmeleri de denetlediği öğrenildi.

KONUYU GÜNDEME TAŞIYAN GAZETECİNİNDE İFADESİNE BAŞVURULDU

Bir hafta boyunca AKP'li belediyesinde incelemelerini ve denetimlerini yürüten başkontrolör, Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma başlatmasına sebep olan iddiaları gündeme taşıyan gazeteci Mustafa Temiz'inde ifadesine başvurdu.

Yaşanan post cihazı skandalını gündeme taşıyan gazeteci Mustafa Temiz ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yaptığım araştırmalar neticesinde fuarda satılan ürünlerin döneminde resmiyete uygun olarak belediyeye giriş çıkış yöntemiyle alınmadığı, Demirci’de üretilmeyen bazı ürünlerinde başka illerden alınıp fuarda ilçede üretilmiş gibi gösterilerek satıldığı, satın alınan bazı ürünlerin ticaret erbabı olmayan, fatura kesmeye haiz olmayan üreticilerden alındığı bilgisine ulaştım.

Ayrıca post cihazı ile ilgili yaptığım araştırmada cihazın belediyeye ait olmadığını, cihazın ilçedeki bir akaryakıt firmasına ait olduğunu öğrendim. Konuyla ilgili yaptığım haberi Cumhuriyet Savcılığımız suç duyurusu olarak kabul ederek soruşturma başlattı.

Çünkü bu olayda kamu zarara uğratıldığı gibi, görevi kötüye kullanma, devletten vergi kaçırma, mevzuat ve yasalara uyulmadan yolsuzluk yapıldığı görülmektedir. Yaşanan böyle bir duruma sessiz kalmam mümkün değildi.

Bu olay demirci Belediyesi'nde yaşanan tek usulsüzlük değil. Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan usulsüzlükler hakkında belediye başkanı Selami Selçuk hakkında İçişleri Bakanlığı iki defa soruşturma izni verilmişti. Tek umudumuz bu usulsüzlüklerde ve yasadışı işlerde sorumluların cezalandırılmasıdır.”

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