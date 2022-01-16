AKP’li Dağtekin ‘açım’ diyen çiftçi hakkında konuştu: Türkiye’nin bununla zaman kaybedecek vakti yoktur

AKP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AKP toplantısında 'İşsizim, açım' ben diyerek tepkisini dile getiren çiftçi Ali Avcı hakkında yapılan muhalif paylaşımlarla ilgili açıklamada bulundu. AKP il binasında Mahir Ünal ile çiftçi arasında yapılan görüşmeden bahseden Dağtekin, "Türkiye'nin bununla zaman kaybedecek vakti yoktur" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a konuşma yaptığı sırada “İşsizim, vallahi açım ben” diye seslenen çiftçi Ali Avcı hakkında yapılan paylaşımlarla ilgili AKP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, il binasında açıklamada bulundu.

“TÜRKİYE’NİN BUNUNLA ZAMAN KAYBEDECEK VAKTİ YOKTUR”

Ali Avcı üzerinden provokatif paylaşımlar yapıldığını öne süren Dağtekin, Mahir Ünal ile çiftçi Ali Avcı arasında yapılan görüşmeden bahsederek şu ifadeleri kullandı:

* Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal Konuştuğunda kalkıp biri ‘ Ben açım’ dedi. Biz onu il binasına aldık. Orada 100 hayvanının olduğunu, belediyeden bir yardım aldığını, Sosyal Hizmetler Vakfı’ndan yardım aldınız mı sorusuna da, ‘Benim 100 hayvanım var, onun için oradan alamadım’ dediğini biz hepimiz duyduk. Onların o yanlış algısına karış iyi ki, kayıt altındaydı. Biz de o kaydı aldık ve o algıların altına yapıştırdık yalanları böylece kendilerinde kaldı. Türkiye’nin bununla zaman kaybedecek vakti yoktur.

* Yalan en çirkin şeydir. Bizim inanç değerlerimizde de yalancının hiçbir şeyi kabul olmaz. Onun için de size yalan bir haber geldiği zaman, yine inanç değerlerimiz ne diyor onları araştırın. Lütfen bunu araştırmadan, sayın vekilimizin alıp, mal bulmuş mağribi gibi yapışıp, hemen sosyal medyaya oradan bütün kanallara, oradan her tarafa yayması ve bu yanlışlığın da kendi üstünde kalması ayrı bir eksikliktir.

İlginizi Çekebilir AKP'li Ünal'a 'Açım vallahi' diyen çiftçi SÖZCÜ'ye konuştu

İlginizi Çekebilir Vatandaş, AKP'li Mahir Ünal'a böyle seslendi: Vallahi açım ben