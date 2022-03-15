AKP’li Elitaş’tan ‘muhtarlara yönelik kanun teklifi’ açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirme yaptığı kısımda konuşan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Muhtarlarımızın asgari ücret kadar maaş almaları AK Parti iktidarları döneminde gerçekleşti. Muhtemelen bu hafta sonunda inşallah 23 maddelik bir kanun teklifi vereceğiz. Bu teklifin içerisinde muhtarlarımızın 4 bin 253 lira maaş alacağına yönelik düzenleme var" dedi.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, sağlık çalışanlarının sorunlarını gündeme taşıyarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorlara yönelik bazı açıklamalarını eleştirdi.

Usta, “Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu konuşmasında doktorlarımızı hedef alarak, ‘Açık konuşuyorum: Gidiyorlarsa gitsinler’ diyerek kabul edilemez bir ifadede bulunmuştur. Sayın Erdoğan, kendisini Cumhurbaşkanlığına taşıyan milletin sorunlarını artık görmezden gelmeye başlamış ve vatandaşların haklı taleplerine kulaklarını tıkamıştır” dedi.

Usta, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesine yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da kaydetti.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözüne atıfta bulunarak sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Türkiye’nin ciddi bir gıda krizi ile karşı karşıya olduğunu, yetkililerin bunu görmediğini öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise sağlık çalışanlarından kendisine ulaşan şikayetlere değinerek bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı’nın buruk geçtiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının yurt dışına gittiğine işaret eden CHP’li Altay, “Sağlık çalışanlarını tutamıyor olmamız, çalışma şartlarını düzeltemiyor olmamız ve günde 90 hastaya baktırıyor olmamız ayıptır. Bu yıl doktorlar bayram yapmadı, cop yedi. Türk Tabipleri Birliği yönetimi terörize edildi. Doktorlar isyan ediyor ama ‘gidersen git’ deniliyor. Bu laf mıdır” diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık çalışanlarına yönelik atılacak adımlara ilişkin dün yaptığı açıklamaları hatırlatarak düzenlemelerin nasıl olacağı konusunda Genel Kurulu bilgilendirdi.

Sağlık çalışanlarına yönelik atılacak adımlardan bazılarının idari işlemlerle bazılarının ise yasal düzenlemelerle hayata geçeceğine işaret eden Elitaş, “Aralık 2021’de çıkarmaya çalıştığımız ama çeşitli sebeplerle çıkaramadığımız, bazı kesimleri ihmal ettiğimizi değerlendirdiğimiz kanun teklifiyle ilgili kısım, dün, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Burada bir kısmının kanun teklifi olmadan idari bir işlemle, eylemle yapılması gereken konular arasında olduğunu görüyoruz. Birkaç maddelik kısmını da ‘kanun düzenlemesi yapılmasıyla olacak’ diye düşünüyoruz” dedi.

MUHTARLARA İLİŞKİN YENİ TEKLİF

Muhalefet partilerince, muhtarların sorunlarına yönelik yapılan eleştirilere Elitaş, şöyle yanıt verdi:

* Muhtarlarımızın asgari ücret kadar maaş almaları AK Parti iktidarları döneminde gerçekleşti. Yaptığımız çalışma çerçevesinde muhtemelen bu hafta sonunda inşallah 23 maddelik bir kanun teklifi vereceğiz. Bu teklifin içerisinde muhtarlarımızın 4 bin 253 lira maaş alacağına yönelik düzenleme var. DHA