AKP’li Eroğlu’dan ilginç teknoloji açıklaması

AKP Afyonkarahisar Milletvekili, Orman ve Su işleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’nin teknojide çok ilerlediğini belirterek, “Bundan hepimiz gurur duymalıyız. Özellikle bizim nesil bunun hasretini çekiyordu. İğneden ipliğe kadar her şey dışarıdan geliyordu. Hatta dışarıya giderken seminer ve kongre için çorabımızın içinde bulabildiğimiz 100-200 dolar saklıyorduk. Türkiye o noktadaydı. Şimdi nerden nereye” dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığı 2021 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıya AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AKP milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Tanıtım ve Medya Başkanı Yakup Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz katıldı.

“İLERİ TEKNOLOJİ KULLANAN SAYILI ÜLKELERDEN BİRİSİYİZ”

Toplantıda konuşan Eroğlu, Türkiye'nin son 19 yılda ileri teknolojiyi kullanan sayılı ülkelerden biri haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

* Kendi uçak ve helikopterini üretebilen 6 ülkeden biriyiz. Jet motoru teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz. Mühimmatı ile birlikte kendi SİHA'sını üretebilen 4 ülkeden biriyiz.

*Taarruz helikopteri seri üretimi yapabilen ilk 5 ülkeden biriyiz. Savaş uçağı geliştiren sayılı ülkelerden biriyiz.

*Kendi eğitim uçağını tasarlayıp üretebilen ilk 10 ülkeden biriyiz. Bor Karbür üreten 3 ülkeden biriyiz.

* Kendi uydusunu tasarlayıp, üretip, test edebilen sayılı ülkelerden biriyiz. Santimetre hassasiyetli Endüstriyel GPS teknolojisine sahip 6 ülkeden biriyiz.

* Kızılötesi dedektör alanında seri üretim yapabilen 6 ülkeden biriyiz. Kriptolu telefon üretebilen 6 ülkeden biriyiz.

* Baz istasyonu üretebilen 5 ülkeden biriyiz. Elektrikli araba bataryası üretebilen 6 ülkeden biriyiz. İleri teknoloji su altı robotu üretebilen sayılı ülkelerden biriyiz. Dünyanın ilk 4. seviye otonom elektrikli otobüsünü üretiyoruz.

*İnsansız Deniz Aracı üretebilen 5., silahlı testini gerçekleştiren 1. ülkesiyiz. Kendi deniz topunu tasarlayıp üretebilen 4 ülkeden biriyiz. Tünel Açma Makinası (TBM) üretebilen 8 ülkeden biriyiz.

*Akıllı bomba üretebilen 4 ülkeden biriyiz. Kendi savaş gemimizi tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeden biriyiz.

*COVİD Aşısı üretebilen 9 ülkeden biriyiz. Dünya'nın en yüksek barajlarını yapabilen ülkelerden biriyiz.

“ZENGİN ÜLKELER DAHA AĞIR ATLATACAK”

“Türkiye teknolojide çok ilerledi” diyen Eroğlu şöyle devam etti:

*Bundan hepimiz gurur duymalıyız. Özellikle bizim nesil bunun hasretini çekiyordu. İğneden ipliğe kadar her şey dışarıdan geliyordu. Hatta dışarıya giderken seminer ve kongre için çorabımızın içinde bulabildiğimiz 100-200 dolar saklıyorduk.

*Türkiye o noktadaydı. Şimdi nerden nereye…Allah'a şükürler olsun. Bir takım sıkıntılar olacak. Ama ben şuna inanıyorum, bu sıkıntıları en az hasarla atlatacak ülke Türkiye'dir. Diğer ülkeler zengin ülkeler çok daha ağır atlatacaklardır.

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