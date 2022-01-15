AKP’li eski vekilden çarpıcı açıklama: AKP, ANAP gibi dağılacak

AKP Konya eski Milletvekili Ömer Ünal, AKP’nin yapılacak ilk seçimde Anavatan Partisi gibi çözülme süreci yaşayacağını belirtti.

Müslüm EVCİ

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AKP 26. Dönem Konya Milletvekili, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ömer Ünal, Kanal 42 televizyonunda katıldığı Reaksiyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“AKTİF SİYASETÇİLER AKP 2 DAKİKADA BIRAKIRLAR”

AKP'nin yapılacak ilk seçimde Anavatan Partisi gibi çözülme sürece yaşayacağını söyleyen Ünal, şöyle konuştu:

* AK Parti ilk seçimde, cumhurbaşkanlığını ve meclis çoğunluğunu kaybettiğinde Anavatan Partisi'nin dağılma sürecinden çok daha hızlı dağılma sürecine girecek.

* Çünkü menfaati gereği orada olan insanlar, bir dakikada bırakırlar, iki dakika bile düşünmezler. Aktif siyasetçilerden bahsediyorum.

* Türkiye'de ilk seçimle beraber AK Parti iktidarı kaybettiği andan itibaren dağılma sürecine girer. Bu benim gözlemim.

* Vatandaşın bize ifade ettiklerini de söyleyeyim, yıllarca AK Parti'ye emek vermiş biri olarak söylüyorum bugün vatandaş ızdırap içinde.

* Vatandaş artık AK Parti'den bir beklentisinin kalmadığını il ve ilçelerde ifade ediyor. AK Parti artık vatandaşa temas etmiyor ve vatandaşın derdiyle dertlenmiyor.

“AKP RANTİYECİLERİ BESLİYOR”

AKP'nin kalesi olarak bilinen Konya'da AKP'li vekillerin vatandaşın tepkisinden çekindiği için sahaya inemediğini kaydeden Ünal, şöyle devam etti:

* Çiftçi, işçi, esnaf, işveren mağdur. Memnun olan kim? Memnun olan sadece 4 rantiyeci. Faize karşıyım ama, rantiyecinin en büyük partisi oldular, rantiyeciyi besliyor AK Parti. Ekmeği 50 kuruş daha ucuza alırım diye saatlerce gidip büfelerin önünde sıra bekliyor vatandaşlar.

*O zaman AK Partili'lere göre fantezi olsun diye gidiyorlar herhalde o zaman. AK Parti yetkililerin söyledikleri tutarsızlıktır. Fildişi Kuleleri'nden inemediler.

*Fildişi Kuleleri'nden vatandaşa temas edemiyorlar, vatandaşın dertleriyle dertlenmiyorlar. Vatandaşın derdi ile dertlenen adam bir dakika der ya! Nedir bu ya?

*Efendim, dövizin köpüğünü aldık. Hala köpürmeye devam ediyor döviz ne yapacağız? Şimdi de enflasyonun köpüğünü alacağız diyor sayın Erdoğan. Enflasyonun köpüğünü sen yapıyorsun!

*Buradan duysun AK Partili yetkililer ve ekonomi kurmayları. İlerleyen günlerde TÜİK’le bile bastıramayacaklar o rakamları.

*Vatandaşın enflasyonu şu an yüzde 70 ya da 80’lerin altında değil. Ama AK Partili'ler görmüyor.

*Onların göreceği günü söyleyeyim mi ben size? İktidardan düştükleri gün aaaa ne oldu diyecekler! Bu millet sandıkta gereğini yapacak.

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