AKP’li meclis üyelerinden ‘kopya denetim raporu’ skandalı!

Esenyurt Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısına, AKP grubunun hazırlamış olduğu denetim raporundaki ifadeler damgasını vurdu. Raporun İBB’den kopyalanıp yapıştırıldığı ve ilgili kısımların silinmeden AKP’li meclis üyelerince kabul edildiği ortaya çıktı.

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Esenyurt Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, Esenyurt Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

DİLEKÇEYİ İBB'DEN KOPYALADILAR

Akp'li denetim komisyonu başkanı Togay Çoban'ın başkanlığında hazırlanan raporda 2 ayrı skandala imza atıldı.

Esenyurt Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğüne yazılan dilekçede “5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi uyarınca görev yapmakta olan Denetim Komisyonumuzca incelenmek üzere İBB'nin 31/12/2021 tarihi itibariyle iştirakleriyle olan borç alacak durumları (tüm iştirakler ayrı ayrı belirtilerek) ile ilçe belediyeleriyle olan borç alacak durumlarının (tüm belediyeler ayrı ayrı belertilerek) Excel formatında fiziki olarak ve dijital ortam üzerinden 21/03/2022 tarihine kadar komisyonumuza gönderilmesini rica ederim” denildi.

Dilekçenin İBB'den alındığı ve diğer belediyelere gönderdiği (tüm belediyeler ayrı ayrı belertilerek) kısmının çıkarılmadığı görüldü.

HALK SÜT ŞARTNAMESİYLE PATATES-SOĞAN ELEŞTİRİSİ

Diğer bir skandal ise sosyal yardımlarla ilgili yapılan denetimlerde ortaya çıktı.

Niğde'den patates ve Amasya'dan soğan alınarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılmasını da eleştiren Denetim Komisyonu üyelerinin İBB'nin ihale şartnamesinden kopyala-yapıştır yaptığı ortaya çıktı.

Kooperatiflerden alınan patates ve soğanla ilgili rapora “İstanbul ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İktisadi İşletmesinden satın alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

“BİR DİLEKÇEYİ DAHİ DOĞRU YAZAMAYAN KİŞİLER”

Denetim komisyonu raporu, mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AKP'li meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

Söz konusu hatalarla ilgili konuşan Başkan Kemal Deniz Bozkurt “Esenyurt Belediyesi'nin bir dilekçeyi dahi doğru yazamayan kişiler tarafından denetlenmesini hayretle izliyoruz” dedi.

Esenyurt gibi büyük bir kentin meclisinde çalışma yapan kişilerin buna uygun bir şekilde çalışması gerektiğini belirten Bozkurt, denetim raporunun nasıl hazırlanacağının bilinmesinin ve çözüm odaklı olunmasının gerekliliğinin altını çizerek “Tamamen ithamla dolu ve yanlış bilgilerden ibaret bir sunum izledim, çok üzüldüm. Belediye Başkanı olarak hiçbir şekilde faydalanmadım ve faydalanamayacağımı da anladım” ifadelerini kullandı.

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