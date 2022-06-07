AKP’li Özhaseki’den İzmir Marşı açıklaması: Kimse kendine ekmek çıkarmaya çalışmasın

Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) düzenlediği bahar şenliklerinde on binlerce gencin İzmir Marşı'nı söylemesi sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerle ilgili konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Sene sonu gelmiş, imtihanları bitmiş, bunun da keyfini çıkarıyorlar. Bundan daha normal ne olabilir ki? Bu ortamda da isteyen marş da söylüyor, türkü de söylüyor. Kimse buralardan kendine ekmek çıkarmaya çalışmasın" dedi.

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Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; ERÜ Bahar Şenliklerinde on binlerce gencin İzmir Marşı’nı söylediği anların sosyal medyada bir süre gündem olmasını değerlendirdi.

“Muhalefet bu görüntüden ekmek çıkarmaya çalışmasın” diyen Özhaseki açıklamalarında; “Herhangi bir marş kimsenin değildir. Herhangi bir marşı da kimse sahiplenmesin.

İYİ Parti çıkalı 3 gün oldu. İzmir Marşı çıkalı yıllar oldu, onlara ne oluyor? Niye böyle heveslendiler? Nihayetinde bütün marşları hep birlikte gür bir seda ile söyleriz.

Şu anda 805 belediyemiz var, hepsinde etkinlikler yapılıyor. Hepsinde de gençler tabi ki uygun şekilde eğleniyorlar, keyif yapıyorlar. Sene sonu gelmiş, imtihanları bitmiş, bunun da keyfini çıkarıyorlar. Bundan daha normal ne olabilir ki?

Bu ortamda da isteyen marş da söylüyor, türkü de söylüyor. Kimse buralardan kendine ekmek çıkarmaya çalışmasın” ifadelerini kullandı. (İHA)

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