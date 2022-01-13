AKP’li rektör, AKP’li isimleri atamaya doyamadı!

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nin AKP'li rektörü Namık Ak, eski AKP Konya Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Ali Orak’ı önce koordinatör sonra genel sekreter yardımcısı son olarak da vekaleten Kültür, Spor ve Sağlık Daire Başkanı yaptı. Eski AKP Karaman İl Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Ankaralı da Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Yardımcılığı görevine getirildi.

Müslüm EVCİ

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2021 yılı Şubat ayında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde çalışma arkadaşı olan Namık Ak atanmıştı. Namık Ak göreve geldiği süre içerisinde üniversitede çok sayıda atama ve görevden alma gerçekleşti.

Rektör Namık Ak'ın üniversiteye atadığı en dikkat çekici isimlerden birisi ise eski AKP Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Ali Orak oldu. Gençlik Kolları Başkanlığı görevinin ardından AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nde basın müşaviri, Kültür Sanat Şube Müdürlüğü gibi çeşitli görevlerde bulunan Muhammed Ali Orak, Namık Ak tarafından üniversiteye koordinatör olarak atandı. Ak daha sonra Orak'ı üniversitenin Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirdi.

Bir süre önce Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Cahit Suci, Namık Ak tarafından görevinden alındı. Genel Sekreter Yardımcılığı görevi devam eden Muhammed Ali Orak, Ak tarafından bu kez de boşalan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görevine vekaleten atandı.

Öte yandan Rektör Ak'ın göreve gelmesinin ardından eski AKP Karaman İl Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Ankaralı ise üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Yardımcılığı görevine getirildi.

Selçuk Ankaralı, 2018 genel seçimlerinde Karaman'da AKP'den milletvekili aday adayı olurken, eski AKP Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Ali Orak ise 2019 yerel seçimlerinde AKP'den Konya'nın Meram Belediyesi Başkanlığı için aday adayı olmuştu.

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