AKP’li vatandaş böyle isyan etti: Verdiğim oylar zıkkım olsun

Yeniden Refah Partisi Kayseri Develi İlçe Başkanı Mahmut Kılınç vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. AKP'ye oy vermelerine rağmen yeterli hizmet alamadıklarından dert yanan bölge sakinleri, "AK Parti bizim mahallemizden ful oy aldı, başka hiçbir partiye oy vermedik ama arkası boş çıktı. Elimi kırın yine oy vermem. Verdiğim oylar zıkkım olsun" dedi.

Müslüm EVCİ

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Yeniden Refah Partisi Kayseri Develi İlçe Başkanı Mahmut Kılınç, ilçeye bağlı Kabaklı Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Kılınç, mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinledi. İlçe Başkanı Kılınç'a dert yanan vatandaşlar AKP'ye oy vermelerine rağmen yeterli hizmeti alamadıklarını söyledi.

“ELİMİ KIRIN YİNE OY VERMEM”

Dilekçe vermelerine rağmen mahalle yollarının yapılmadığını söyleyen bir bölge sakini şunları söyledi:

“Mahallemizde ‘parke bitti' dendi ama bitmeyen yerler var, daha parke yapılması gereken sokaklar var. Çamur içinde olan sokaklar var. Çocuklarımızın oyun oynadığı park var, hep çamur içinde, oyun oynayan çocuklarımızın üstü başı hep kirleniyor. Biz buralara yol yapılmadı diyerek dilekçe verdiğimiz halde hiçbir şekilde o yollar parke yapılmadı. AK Parti bizim mahallemizden ful oy aldı, başka hiçbir partiye oy vermedik ama arkası boş çıktı, ben kendi şahsıma konuşuyorum elimi kırın yine oy vermem.

Çocuk parkının hemen yanında bir yer var. Burada hayvanları çiftleştiriyorlar çocukları olumsuz etkiliyor. İstanbul'dan İzmir'den Kayseri'den misafirler geliyor onların çocukları oyun oynamak için buraya gelip bunları görünce annesine babasına gidip soruyor. Ahlaki açıdan hiç uygun değil. Bunun buradan kaldırılması gerekiyor. Biz Belediye Başkanımıza bunu izah ettik söyledik ama söylememize rağmen kaldırmıyorlar. Bir göz yeri buradan alıp başka yere kaldırmak çok mu zor, Belediye bu kadar mı aciz”

“VERDİĞİM OYLAR ZIKKIM OLSUN”

Belediye başkanının seçimden önce gelip sorunlarını dinlediğini ve çözüm sözü vermesine rağmen girişimde bulunmadığını kaydeden vatandaş;

“Köyümüzde Kabakşıh hazretlerinin türbesi var ve bu türbe sebebiyle köyümüz vakıf. Bizim elimizden tarlalarımızı evlerimizi aldı. Vakıf'a parayı ödüyoruz tapuyu öyle alabiliyoruz. Köyün daha çoğunluğu parayı verip de oturduğu evin tapusunu alamadı.

1 yılda türbemize binlerce ziyaretçi geliyor, bu kadar ziyaretçiye karşı 3 km ana yolumuz berbat durumda, hep yamalı bir şekilde ve çok dar. Bu köyümüze Belediye Başkanımız ne zaman geliyor? Seçime 10 gün kala. Sıkıntılarımızı söylüyoruz ‘hepsini yapacağız tamam' diyorlar, bizi kandırıp gidiyorlar. Biz oyumuzu yine de veriyorduk Cumhurbaşkanımızın hatırına ama, hatır falan kalmadı artık.

Belediye başkanlarına, büyüklerimize hükümet boşuna aylık vermiyor, ‘emek verin, hizmet edin alın paranızı' diyor. Onlar aldığı para haram, benim verdiğim oylar zıkkım olsun. Belediye Başkanımız bu köye geldi onu yapacağım bunu yapacağım bu köyün bütün isteklerini yapacağım dedi, hiçbir şey yapmadı biz çocuk muyuz?” siteminde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanı Mahmut Kılınç, yetkililere Kabaklı Mahallesi'nin sorunlarının çözülmesi çağrısında bulundu.

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