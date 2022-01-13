AKP’li vekil Karahocagil, Enes Kara’nın intiharını dış güçlere bağladı

AKP Amasya milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, üniversite öğrencisi Enes Kara'nın intiharıyla ilgili skandal ifadeler kullandı. 'Cemaatlerde bir tane oluyorsa, kumar oynayan, içki içen ailelerde onlarca oluyor" diyen Karahocagil, "Enes Kara üzerinden üzerinden cemaatlere, Müslümanlara vurma gayreti var. Dış güçlerin ülke içerisindeki oyunları” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Amasya milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını cevapladı.

“CEMAATTE BİR TANE OLUYORSA İÇKİ İÇEN AİLEDE ONLARCA OLUYOR”

Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıdan şikayet ederek hayatına son veren tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili bir soruya Karahocagil, “Böyle baskılar doğru değil. Cemaatlere mal etmek de doğru değil. Cemaatlerde bir tane oluyorsa, ailelerde onlarca oluyor. Kumar oynayan, içki içen ailelerde onlarca oluyor. Onlar hiç gündeme gelmiyor” dedi.

DIŞ GÜÇLERE BAĞLADI

Üniversite öğrencisinin ölümünü dış güçlere bağlayan AKP’li vekil, “Enes Kara üzerinden cemaatlere, Müslümanlara vurma gayreti içerisinde. Dış güçlerin ülke içerisindeki oyunları” dedi.

HDP AÇIKLAMASI

HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel hakkında liderlerin konuşmalarında değinmemesine ilişkin soruya Karahocagil, “HDP'den öyle bir açıklama beklemiyoruz. Onu koruyacaklar, kıyameti koparacaklar. Lafa gelince en dürüstüz, doğruyuz yaygaralarını basmada üstlerine yok. Gerçeklere gelince sus pus oluyorlar. Gerçek açıklamayı yapmalarını diğer liderlerden beklerim” şeklinde konuştu. İHA

İlginizi Çekebilir Enes Kara'nın intihar olayını haberleştiren gazeteciye 'ölüm' tehdidi

İlginizi Çekebilir BBP'li isimden tepki çeken sözler: Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?