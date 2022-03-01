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AKP’li vekil kaza geçirdi

AKP Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir’deki ziyaretlerini tamamladıktan sonra Ankara’ya dönerken trafik kazası geçirdi. Canbey maddi hasarlı kazadan yara almadan kurtulurken sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.

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AKP’li vekil kaza geçirdi

AKP Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'den Ankara'ya doğru aracıyla Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yağıştan kayganlaşan yolda TIR’a yandan çarparak kaza yaptı.

Aracını kendi kullandığı öğrenilen Canbey'in kullandığı araç kullanılmaz hale geldi. Kaza sonrasında hastaneye kaldırılan Canbey'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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