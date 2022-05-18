AKP’li vekil seçmenlerinin hışmına uğradı

AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, partililerinin hışmına uğradı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda kentin sorunlarıyla ilgilenmemekle suçlanan Erim için, “Arazi alım satımı, define işleri peşinde koşmaktan başka ne yaptı” ifadeleri kullanıldı.

Latif SANSÜR

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AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile partililerinin arası açıldı. Erim'in seçildiği ilin sorunlarıyla ilgilenmediğini, ortalıklarda görünmediğini ve ulaşılamadığını belirten partilileri, sosyal medya paylaşımlarında sert eleştirilerde bulundu.

Erim ise, kendisini definecilik, emlak komisyonculuğu, su fabrikası ile akaryakıt istasyonlarını peşkeşle suçlayan partililerini “kişiliği küçük düşürme ve seçim bölgesinde itibarsızlaştırma” suçlamasıyla şikayetçi oldu. Bu hamle tansiyonu daha da arttırdı. Savcılığa ifade veren partilileri ise geri adım atmayacaklarını dile getiren paylaşımlar yaptı.

ARAZİ ALIM SATIMI, DEFİNECİLİK SUÇLAMASI

Bir dönem Nazilli AKP Gençlik Kolları Yürütme Kurulu’nda görev alan, TÜGVA Başkanı Ozan Işık sosyal medya hesabından, Erim'in eleştirildiği yerel gazete Manşet Aydın'ın haberini paylaşarak,

“Arazi alım satımı, define işleri peşinde koşmaktan başka ne yaptı ki bugüne kadar. Hani hafta sonları Cumhuru Reisimizin talimatlarıyla herkes kendi bölgesinde halkla ilgilenecekti(!) Sayın vekili gören yok, duyan yok, ciddiye alan hiç yok. Yazık…” diye yazdı.

Erim'i, İsabeyli'de belediyeye ait akaryakıt istasyonu ile su fabrikasını peşkeş çekmekle suçladı.

“SOLUĞU SAVCILIKTA ALIYOR”

Partilisi milletvekilinin şikayet ettiği, AKP'de bir çok görevlerde bulunan Ayhan Işık, savcılık ifadesinden sonra şunları paylaştı;

“Bizde bir milletvekili var, Aman yarabbi. Kardeşim hastanede sorunlar var diyoruz, o savcılıkta soluğu alıyor. Ramazanda bir garibin sofrasında neden iftar açmadın diyoruz, o savcılıkta soluğu alıyor.

Emlak işlerine girme diyoruz partimize zarar veriyor, o savcılıkta soluğu alıyor. Otoban ihalesini alan firmaya Arslanlı'da aldığın dağın tesfiyesini niye yaptırdın diyoruz, o savcılıkta soluğu alıyor.

Cumhurbaşkanımız size sahada olun millete dokunun diyor. Sen sana dokunanı şikayet için soluğu savcılıkta alıyorsun.

Madem eleştirilere kapalısın neden siyasete girdin. Bak ben sana buradan söylüyorum bizler bu davanın delileriyiz. Paşalar gibi giderim kendimi savcının önünde savunurum. Peki ya sen? Genel merkeze nasıl anlatacaksın kendini.”