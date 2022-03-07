AKP’li vekil zeytinlikleri yok edecek yönetmeliği savundu

AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin verilmesini savundu. Yavuz, “Ülkesinin dışa bağımlılığını sona erdirmek isteyen birinin bu duruma destek vermesi gerekir” dedi.

Latif SANSÜR

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Zeytin ağacı sayısı ve zeytinlik alanı bakımından Türkiye’de ilk sırada yer alan Aydın'da ve zeytin üretilen tüm illerde siyasetçiler, Sivil Toplum Örgütleri (STK), zeytin üreticileri, Bakanlığın zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin verilmesine dair yönetmeliğine tepki gösterir, birçok baro, STK ve çiftçi iptali için yargıya başvururken, AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz, “İcraatların önünü kesmek istiyorlar” diyerek yönetmeliği savundu.

Yönetmelikle zeytin ağaçlarının ve alanlarının yok edileceği yönünde kirli bir algı operasyonu yapıldığını savunan Yavuz, “Muhalefeti iyi niyete davet ediyorum” dedi.

“TÜRKİYE'NİN EKONOMİK OLARAK DIŞA BAĞIMLI OLMASINI İSTİYORLAR”

Yönetmeliğe tepki gösterenleri muhalefet olarak nitelendiren Yavuz şu ifadeleri kullandı:

*Muhalefetin söylemleri tarımla, enerjiyle, ekonomiyle alakalı bilgileri olmadığı veya bilerek görmek istemediklerini gösteriyor. Enerji kaynaklarının arttırılması yönündeki çalışmaları, zeytinlikler yok edilecek iddiasıyla öne sürüyorlar.

*Türkiye'nin her atılımının önüne ket vurma çabası, amaçlarını açık ediyor. Türkiye'nin ekonomik anlamda dışa bağımlı olmasını istiyorlar.

*Ülkesinin dışa bağımlılığını sona erdirmek isteyen birinin bu duruma destek vermesi gerekir, muhalefeti iyi niyete davet ediyorum.

*Amaç ve davranışları gayet açık olan bu zihniyeti ve söylemlerini vatandaşımızın takdirine bırakıyorum.

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