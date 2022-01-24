AKP’li yöneticiden basına çirkin tehdit

AKP Eskişehir Tepebaşı ilçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Semra Zedan, sosyal medyada gazetecilere karşı çirkin bir tehditte bulundu.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de sosyal medyada bir gazetecinin yaptığı paylaşımın ardından AKP Eskişehir Tepebaşı ilçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Semra Zedan, gazetecileri hedef göstererek tehditte bulundu.

GECE UYKU BİLE UYUYAMAYACAKSINIZ

AKP Tepebaşı ilçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Semra Zedan, Eskişehir'de görev yapan gazetecileri tehdit etti.

AKP Medya ve Tanıtım Başkanı Hasan Burgaz, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de kar yağışını sosyal medyada tartışan AKP'lilere yönelik eleştiri yazıları yazan gazetecilere yönelik, sosyal medya hesabından ‘Kar sebebiyle sınıfta kalan belediyeleri savunmak adına sosyal medya çalışmamızın tutmadığı iddiasında bulunarak, yazan çizen arkadaşlarımıza konunun daha çok kişiye ulaşmasını sağlayan katkıları için teşekkür ederiz’ paylaşımını yaptı.

Ardından Eskişehir'de yerel bir gazetede görev yapan gazeteci Sedat Aydoğan Burgaz'ın paylaşımını eleştirerek, ‘İşime gelmeyen olaylara bakış açım’ yorumunu yaptı.

Aydoğan'ın sözlerini eleştiren AKP il yöneticilerinden Mehmet Lortoğlu da sosyal medya hesabından, ‘Bu da hazmedemeyenlerin olaylara bakış açısı olsa gerek’ paylaşımında bulundu.

Lortoğlu'nun yorumunun altına AKP Tepebaşı ilçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Semra Zedan, tehdit içerikli bir paylaşım yaptı.

Zedan, ‘Biz sizin o bakış açınızı öyle bir açacağız ki. Gece uyku bile uyuyamayacaksınız. Sizi koyun sürüleri sizi’ paylaşımı ile gazetecileri tehditte bulundu.

TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Zedan'ın yorumuna Eskişehir'de görev yapan gazeteciler başta olmak üzere siyasilerden de tepki geldi. Gelen tepkiler üzerine Zedan, gazetecileri hedef aldığı tehdit yazısını kaldırdı.

AKP Tepebaşı ilçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, gazeteci Sedat Aydoğan’ı arayarak üzüntüsünü belirttiği öğrenilirken, Zedan’ın paylaşımı ile ilgili parti yönetiminden bir açıklama yapılmadı.

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