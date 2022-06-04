AKP’lilerin % 58’i demokratik-laik bir Türkiye istiyor

Aralarında AKP’li ve MHP’lilerin de bulunduğu 4’te 3’lük çoğunluğun hayali laik ve demokratik bir Türkiye...

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ERKEN seçim söylemleri artarken, araştırma şirketleri de bir yandan halkın nabzını tutuyor. MetroPOLL Araştırma Şirketi, mayıs ayında yaptığı ankette katılımcılara, ‘Nasıl bir Türkiye'de yaşamak istersiniz' sorusunu yöneltti. Çarpıcı sonuçların ortaya çıktığı ankete katılanlardan yüzde 72,9'u, ‘laik ve demokratik' bir Türkiye'de yaşamak istediğini söyledi. Ankete katılanların sadece yüzde 18,5'lik kısmı ise ‘muhafazakar ve otoriter' bir Türkiye'de yaşamak istediklerini ifade etti. Katılımcıların yüzde 8,5'i ise bu soruyu yanıtsız bıraktı. Ankette en çok dikkat çeken kısım ise parti tabanlarına bakıldığında ortaya çıktı. Laik ve demokratik bir Türkiye'de yaşamak istediğini dile getirenlerin yüzde 58'ini AKP seçmenlerinin, yüzde 75'lik kısmını da MHP'li seçmenlerin oluşturması ezber bozdu.