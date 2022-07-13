Abone Ol

AKP’nin 20 yıl önce yayınlanan reklamı sosyal medyada olay oldu

2002 yılında iktidara gelen AKP'nin hazırladığı reklam klibi 20 yıl aradan sonra sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
AKP iktidarının yıl dönümü: İşte haraç mezat satışın bilançosu İlginizi Çekebilir AKP iktidarının yıl dönümü: İşte haraç mezat satışın bilançosu 20 yıldır AKP'ye oy veren çiftçi Erdoğan'a seslendi: Artık bırakmasını bil İlginizi Çekebilir 20 yıldır AKP'ye oy veren çiftçi Erdoğan'a seslendi: Artık bırakmasını bil AKP iktidarının bilançosu İlginizi Çekebilir AKP iktidarının bilançosu AKP 5 yılda ne kadar kamu arazisi sattı? İlginizi Çekebilir AKP 5 yılda ne kadar kamu arazisi sattı?

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster