Akşener: Derhal imzalanmalı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Türk kadınlarının sorunlarından bahseden Akşener, "İstanbul Sözleşmesi derhal imzalanmalıdır" dedi.

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8 Mart Dünya Emekçi Kadın Günü için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Videoyu ”Değerli Türk kadınları… Madem yarın #8Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Gelin, hem dertleşelim hem de Türk kadının görmezden gelinen gücünü konuşalım… Engellerden, baskılardan ve korkulardan uzak; Umutlu, mutlu ve iyi günlerimize inanın, çok az kaldı” notuyla paylaşan Akşener videoda, “Türk kadının mücadelesinin tarihini eski olduğunu ve Türk kadınlarının hakları için mücadele etmediği hakkındaki görüşlerin kadınların pasifize etmek için söylendiğini belirtti.

“ATATÜRK, TÜRK KADINININ HAKKINI, HUKUKUNU, DEĞERİNİ BİLMİŞTİR”

Kadın haklarının tarihinden bahseden Akşener, şunları söyledi;

*Kadınlar Osmanlı döneminin yıkılışına dair dönemden başlayarak hem hak arayışlarını hem de milletlerinin bulundukları şehirlerdeki insanların, hem haklarını hem de hayatlarını kolaylaştırmak için çok büyük mücadeleler vermiştir.

*Yani sürekli savaşta olan bir memlekette aynı zamanda bir de üstüne ekonomiye onlar götürmüştür. Bu çerçevede Atatürk, Türk kadınının hakkını, hukukunu, değerini bilmiştir.

*Dünyada en demokratik olarak bilinen ülkelerde bile henüz seçme seçilme hakkı gibi, cemiyetin içinde çeşitli yönetim kademelerinde kadınların yer alması konusunda büyük bir gayret sarf etmiştir.

“MECLİS’TE İYİ PARİTLİ KADININ TEMSİL EDİLECEĞİ BİR BAKIŞ AÇISINI KAZANACAĞIZ”

Akşener, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınların mücadelesinin değerini bildiğini belirterek, “Hakkı hakka teslim etme inancı” ile kadın haklarını Avrupa’daki ülkelerden önce Türkiye’de sağladığını vurguladı.

Seçme ve seçilme hakkına birçok ülkeye göre erken elde eden Türk kadınlarının siyasetten daha iyi bir konumda olması gerektiğini vurgulayan Akşener, “İYİ Parti olarak biz de bu konuda çok başarılı olduk diyemem. Öğrenerek yürüyen siyasi bir organizasyonuz. Meclis’te İYİ Paritli kadının temsil edileceği bir bakış açısını kazanacağız” ifadelerini kullandı. Akşener, şu ifadeleri kullandı;

*Günlük hayattın içinde genç kadınlardan, yaşlı kadınlara kadar baktığımızda bir kere yoksulluk çekiyorlar. İlk işten çıkarılan kadınlar oluyor. Tahsili olan kadınlar yöneticilikte çok geri kalıyorlar.

*Bir erkek, bir kadın aynı vasıflardaysa erkek tercih ediliyor. Kadınlara dair ortaya konulan, ön yargılar, ön kabuller, mutlaka mesleğinin dışında görevleri olduğuna dair bir anlayış kadınları geriye itiyor.

*Benim gördüğüm iki önemli konu var. Birincisi her alanda geri düşme, ikincisi yoksulluk ve buna bağlı olarak kadınların karşı karşıya kaldığı şiddet.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ DEHAL İMZALANMALI”

İstanbul Sözleşmesi’nin önemine vurgu yapan Akşener, ” Bu konuları çözmek Türkiye için çok önemli bir meseledir. Bunun yolu da İstanbul Sözleşmesi’ni derhal imzalamaktır.” dedi.

“KADINLAR ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ AŞMALI”

Meral Akşener, kadınların önündeki engelleri aşması gerektiğini belirterek, “8 Mart Dünya Günü’nde kadınlarımızın içlerindeki gücü keşfederek yarının bugünden çok daha iyi olacağına inanarak ve bu güzel günlerin gerçekleşmesine az kaldığını kendi güçleriyle bunu başaracaklarını, inançlarını pekiştirmelerini, kendilerine inanmalarını diliyorum” şeklinde konuştu.

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