Akşener, doktorlarla akşam yemeğinde bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktorlarla akşam yemeğinde bir araya geldi. Ankara'da bir restoranda düzenlenen programda doktorlar adına pasta kesildi. Akşener, tüm doktorlarla tek tek ilgilenmeyi de ihmal etmedi.

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Akşener, programa katılan doktorlar ile teker teker el sıkışarak programa başladı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden programa katılan doktorların isimlerini ve bölümlerini söylemesinin ardından pasta kesildi. Toplu fotoğraf çekiminden sonra Akşener, “Harika bir geceydi, inşallah sizleri sıkmamışımdır” dedi. Hekimler ise Akşener'e keyifli bir akşam geçirdiklerini söyledi.

Program bitiminde de doktorlar Akşener’e çiçek takdiminde bulundu.

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