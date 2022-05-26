Akşener: Sarayından çık Erdoğan!

Kocaeli'de halka seslendiği konuşmasında İYİ Parti lideri Akşener, "Sarayından çık Erdoğan! Milletin adamı olarak geldin. Bu insanlar seni oraya getirdi. Ey Kasımpaşalı Erdoğan! Sen açlığın ne olduğunu bilirdin, yoksulluğun ne olduğunu bilirdin. Gittin saraya unuttun" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, memleketi Kocaeli'deki ziyaretlerine İzmit ilçesinde devam etti. Akşener, İzmit'te yoğun kalabalığın bulunduğu sokakta vatandaşa seslendi.

Akşener'in konuşması sırasında vatandaşlar da sık sık mikrofonu eline alarak geçim sıkıntısında söz etti.

“SARAYINDAN ÇIK ERDOĞAN”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Akşener, şu ifadeleri kullandı;

*Sarayından çık Erdoğan! Milletin adamı olarak geldin. Bu insanlar seni oraya getirdi. O insanlar alkışlayarak oraya seni getirdi.

*Ey Kasımpaşalı Erdoğan! Sen açlığın ne olduğunu bilirdin, yoksulluğun ne olduğunu bilirdin. Gittin saraya unuttun. 5 maaş 11 maaş alan o danışmanlarının, fakir fukarayı tekmelediği bir dünyada sen artık sarayın adamı oldun Sayın Erdoğan!

*Açın halinden anlamayı unuttun. Ama söz olsun, and olsun, iftiralarından yılmadık, yılmayacağız. Tuzaklarına yakalanmadık, yakalanmayacağız.

*Fakirin, fukaranın, ihtiyaç sahibinin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu harami düzeni, burada gördüğün bu insanların helal oylarıyla, demokrasiyle sandıkta başına geçireceğiz inşallah!

“AZ KALDI”

“Tek bir yüzükle yola çıktınız, bugün geldiğiniz noktada bin küsür odalı saraylarda yaşıyorsunuz” diye devam eden Akşener, “Bu harami düzen sandıkta bitecek. Sandık elbette gelecek. İster erken gelecek, ister zamanında gelecek. Az kaldı! Bu umutsuz Türkiye'den kurtulmaya az kaldı. Bu harami düzenin yıkılmasına az kaldı” dedi.

Akşener, konuşmasını “Oylarınız bizim namusumuzdur. Tek bir oyun, abudik gubudiğe feda edilmeyeceğinin sözünü veriyorum” diye sonlandırdı.