Akşener’den 18 Mart anması
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni, "Çanakkale; cesaretin, birliğin ve mücadelenin ruhudur. Sevginin, umudun ve inanmışlığın tarifidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm istiklal kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" sözleriyle kutladı.
Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılını kutladı, “Çanakkale Geçilmez” etiketini kullandı.
“18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ’MİZ KUTLU OLSUN”
Atatürk’ün, silah arkadaşlarının ve askerlerimizin Çanakkale’de cephelerde çekilen görüntülerinden oluşan videoyu paylaşan Akşener,
“Çanakkale; cesaretin, birliğin ve mücadelenin ruhudur. Sevginin, umudun ve inanmışlığın tarifidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm istiklal kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum… 18 Mart Çanakkale Zaferi’miz kutlu olsun!” notunu düştü.